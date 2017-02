ARTIGO Pedro Chaves: "Por uma Campo Grande mais bonita e acolhedora" Senador da República

Tenho enorme satisfação por ter nascido em Campo Grande em 1940, na Vila Carvalho, por onde passava todos os dias a Maria Fumaça, correndo o ramal ferroviário que ligava Bauru a Porto Esperança, iniciativa fundamental para o sucesso econômico e político da nossa Cidade Morena.

Vi os campos férteis e vastos se transformarem em ruas, praças, casas, fábricas, hotéis, lojas, escolas, universidades e outras atividades. Testemunhei a construção de Campo Grande pelas mãos de gente que veio longe, de Minas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste e também da Bolívia, Paraguai, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Armênia, Turquia, Síria, Líbano, Japão e outras nações.

Me diverti pelas ruas do Centro de Campo Grande. Era muito bom ir aos programas de auditório da Rádio PR-7, visitar a Estação Ferroviária, participar do footing da 14 de julho, assistir filmes nos cines Alhambra, Rialto e Santa Helena; assistir Operário e Comercial no Estádio Belmar Fidalgo, ouvir músicas no chafariz da Praça Ari Coelho, dar uma passadinha nos bares Gato que Ri, Bambu, Cinelândia e dançar nas famosas domingueiras do Rádio Clube.

O quadrilátero central da nossa capital era bonito, seguro e acolhedor. Tudo acontecia nessa área, inclusive os grandes comícios e atividades culturais. Mas o tempo passou. Surgiram novos bairros e muitas lojas, bares, cinemas e lanchonetes fecharam suas portas.

Outros estabelecimentos migraram para os shoppings centers e empreendimentos que oferecem mais segurança e conforto. O Centro antigo, infelizmente, ficou parado no tempo.

Como filho de Campo Grande, claro, desejo ver o velho Centro da cidade mais bonito, seguro e acolhedor como era no passado. Por isso, logo que assumi o mandato no Senado Federal, tomei a iniciativa de procurar alternativas que permitissem resgatar empréstimo de US$ 56 milhões dólares que a prefeitura busca obter junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD).

Nessa perspectiva iniciei uma verdadeira maratona em Brasília. Fui, inicialmente, ao presidente Michel Temer pedir apoio para o pleito.

Depois, procurei destravar o projeto que estava no Ministério da Fazenda. Consegui que o ministério desse parecer favorável ao pedido. Na sequência, o projeto foi enviado ao Senado, onde passou por duas votações, ambas favoráveis.

Tive êxito na empreitada, com o apoio de outros atores políticos, o empréstimo foi aprovado em novembro e, no momento, a prefeitura está tomando providências para efetivar a contratação junto ao BIRD. Estou seguindo de perto a tramitação do processo, inclusive acompanhando o prefeito Marquinhos Trad nas audiências, em Brasília, para tratar desse assunto e de outros que objetivam beneficiar a cidade.

Estou muito esperançoso de que esses recursos chegarão logo para a prefeitura iniciar a implantação do Programa Viva Campo Grande II, que, entre outras coisas, urbanizará as ruas compreendidas entre a Avenida Mato Grosso e a Fernando Correia da Costa.

Algumas dessas ruas terão suas calçadas ampliadas e as faixas de rolamento para automóveis reduzidas. Toda fiação será subterrânea. O projeto prevê vias mais iluminadas e seguras, com implantação de áreas de descanso, bancos, árvores e estruturas que garantam conforto aos pedestres.

Esse processo de modernização contribuirá para que as pessoas voltem a circular pelo centro da capital em qualquer horário, com segurança, o que é muito bom para o comércio e para a cultura da cidade.

O destino da Cidade Morena, sem a menor dúvida, é ser cosmopolita, rica, plural e boa para se viver e trabalhar. A construção desse sonho só depende de nós.