Artigo Pedro Chaves: "Cem anos do poeta Manoel de Barros" Pedro Chaves é senador

Este período de novembro e dezembro marca duas datas a serem lembradas por nós, tanto de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul: em 19 de dezembro de 1916, nasceu Manoel de Barros, em Cuiabá; e, em 13 de novembro de 2014, ele veio a falecer, em Campo Grande.

Lembrar de Manoel de Barros é, ao mesmo tempo, celebrar sua criativa vida, claro, e reverenciar a sua farta memória. Conheci o nosso poeta no Rio de Janeiro, no final da década de 1960, quando já era famoso pela força dos seus versos que têm o Pantanal como fonte principal de inspiração.

Eu ficava muito orgulhoso quando lia as seções de cultura dos jornais cariocas e via a poesia de Manoel ali estampada. Como amante da poesia e da literatura que sou, aquilo era um enorme presente. Depois tive o prazer de encontrá-lo muitas vezes em Campo Grande. Aliás, quando podia, me dirigia a sua casa para “sorver” um pouco da sua imensa inteligência e fineza no trato.

Manoel era cosmopolita. Sabia de tudo e tinha uma cabeça privilegiada que encantava a todos. Aliava talento e simplicidade, coisa rara em um só homem.

Em função das suas reconhecidas qualidades, em 1998, pouco tempo depois de ter fundado a UNIDERP, decidi criar a Fundação Manoel de Barros, para fomentar pesquisa e extensão, principalmente no Pantanal, bioma que o poeta amava e cantava nos seus imortais versos. Essa foi uma boa e promissora ideia. Até os dias de hoje a fundação estimula a pesquisa e a cultura do nosso estado.

Nosso poeta partiu para o outro plano aos 97 anos, felizmente teve tempo de deixar-nos um manancial de palavras só comparável à biodiversidade do próprio Pantanal. Com bem dizia ele, sua matéria era a palavra, não era a paisagem nem a ecologia. Seu univero era o de desencantar as palavras. Que mais poderíamos esperar de um poeta?

A produção de Manoel é intensa e profunda. Da sua lavra saíram mais de vinte livros, fora aquele que foi levado pela polícia política, em sua juventude e que se não chegou ao nosso conhecimento, bem que serviu para poupá-lo da prisão no governo Vargas.

O poeta, ao longo da vida, merecidamente, foi muito homenageado e sua obra reconhecia. Desde 1942, quando lançou seu primeiro livro, “Face imóvel”, coleciona leitores e honrarias. Para se ter uma ideia, recentemente recebeu por duas vezes o Prêmio Jabuti, outras duas o Prêmio Nestlé e também foi premiado pela Biblioteca Nacional e pela Associação Paulista de Críticos de Arte.

A contribuição do nosso poeta para a literatura mundial aconteceu dentro do interregno temporal do modernismo, ele é moderno, tendo alcançado o chamado pós-modernismo mas, como diria Carlos]Drummond, o que Manoel de Barros é mesmo é eterno.

Seus livros são lidos em diversos países do mundo. Não há dúvida de que ele está entre os grandes da poesia universal. São justas as inúmeras honrarias e homenagens que recebeu – e continua recebendo –, mesmo não estando entre nós. Eu tenho a convicção de que nem os livros nem os prêmios – e provavelmente nem as páginas acadêmicas já escritas a respeito de Manoel de Barros – serão capazes de defini-lo.

Farei uma homenagem a Manoel de Barros no Senado Federal. Posso crer que, em sua modéstia, talvez até achasse engraçado esse tributo, visto que não apreciava tanto a exposição pública. Não que fosse avesso a palavras de reconhecimento de seu talento e de sua obra. É que, para ele, o maior reconhecimento vinha daquelas pessoas anônimas, que se dirigiam a ele por meio de milhares de correspondências que recebia.

Neste ano em que se comemoram os cem anos de nascimento de Manoel de Barros, trazemos esta singela lembrança, desejamos que outros criadores originais e geniais continuem surgindo e iluminando a poesia brasileira e mundial. Viva Manoel de Barros!