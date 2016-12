CENAS Paulo Duarte Pes: "As meninas dos olhos e a Rodoviária" Professsor da Universidade Federal de MS

Em julho de 1991, o Correio do Estado trazia, no seu Caderno B, a seguinte matéria: “A Arte Imita a Vida em Peça dos Meninos de Rua”. Mas a peça “Do Outro Lado da Rua”, tinha no seu elenco mais meninas, dentre as quais quatro que eram exploradas sexualmente na rodoviária.

Inicialmente, elas não entendiam o que era o teatro, não me viam como professor, mas como homem – e potencial cliente. Com insistência, comum aos educadores de rua, os vínculos de confiança foram estabelecidos. Num fusca velho e lotado, seguíamos alegres para assistir peças no Teatro Aracy Balabanian. Era só alegria até a volta para a Rodoviária.

Com apoio de comerciantes locais, iniciamos os ensaios nos corredores da Rodoviária, em 1990. Algumas vezes as levava para lanchar na minha casa. Minha ex-mulher preparava carinhosamente o lanche. Algumas das meninas se encantavam com as bonecas da minha filha que, na época, tinha 6 anos e brincavam juntas. Aos poucos, elas foram compreendendo meu papel de professor, lúdico, mas diretivo e rigoroso na observação das regras criadas coletivamente.

As filmagens dos ensaios em VHS era o pretexto para irmos assistir aos vídeos na sede do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que financiava o projeto. Participavam outras educadoras que iniciavam um processo de retaguarda, para encaminhamento à família, programas de assistência, prevenção às DST e saúde.

A peça era uma montagem coletiva utilizando técnicas de Augusto Boal, Viola Spolin e Peter Slade. Nos muitos ensaios, elas inventavam histórias, produzindo criativa e coletivamente o roteiro da peça. Repetidas vezes narravam um padrasto ou pai que as abusava, causando grande sofrimento à mãe, até que eram mandadas embora ou fugiam de casa num momento de grande violência ou culpa. Certa vez, todas entraram numa tal crise de choro que o ensaio foi interrompido.

Algumas vezes elas eram levadas para uma fazenda, para fazerem programa. Havia no local uma grande quantidade de homens. Pediam socorro ao Movimento de Meninos de Rua e íamos buscá-las na Santa Casa, literalmente, machucadas. Meninas entre 11 e 17 anos, abandonadas, violentadas, invisíveis aos olhos da dita sociedade de consumo.

Exatamente no ano em que as conheci foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Era como um sonho, como uma música divina para os nossos ouvidos. Uma doutrina legislativa que orienta a população a manter os olhos bem abertos para proteger a infância e a adolescência.

O ECA não foi até hoje aceito e implementado como deveria. Porém, quando passo na Rodoviária e não vejo mais meninas sendo exploradas sinto um alívio. A lágrima da memória que ainda teima em cair não consegue entender por que grande parte dos brasileiros nega a lei que protege nossos seres em formação. Devem ser aqueles que nem sequer viam a quantidade de meninas vítimas de exploração sexual nas ruas de Campo Grande antes do ECA. Tal insensibilidade se lhes removeu as meninas dos olhos.