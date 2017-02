OPINIÃO Octavio Luiz Franco: "Os dois lados da moeda das mídias sociais" Coordenador do S-Inova Biotech, Professor do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da UCDB

Nas últimas décadas a comunicação entre os seres humanos foi completamente modificada. Palavras, contato e olhares têm sido supreendentemente substituídos por textos, curtidas e fotos que representam apenas uma ínfima parcela da vida humana. O famoso astrônomo Carl Sagan, ao olhar para o universo em seu programa Cosmos, sempre nos questionava se estávamos sozinhos. Mais do que nunca nós não estamos mais.

A fim de observar esta modificação cultural, devemos apenas parar em uma rodoviária ou em um aeroporto e observar quantas pessoas estão conectadas usando seu telefone celular no Facebook, no Instagran, no WhatsApp ou em outros aplicativos que hoje conectam as pessoas. Por um lado a conexão tem facilitado enormemente a vida de muita gente. Empresários tomam decisões em suas próprias casas, distribuindo comandos e ordens que são prontamente atendidos pelos seus funcionários e associados. Professores conseguem distribuir maior informação aos estudantes em tempo integral.

Pode ser possível conversar com pessoas amadas em diferentes países que a cada dia mais apresentam menos fronteiras. Assim estamos vivendo uma revolução imensa da comunicação. Entretanto, nem tudo neste mundo virtual é magnífico como se aparenta. Embora traga reais benefícios, observamos pessoas alienadas conectadas em tempo integral. Famílias que meramente trocam algumas palavras no jantar por estarem todos os seus membros submersos em suas questionáveis amizades virtuais.

Além disso, incrivelmente o que se vê nas mídias sociais são pessoas eternamente felizes desbravando imensas aventuras sem apresentarem um único momento de suas tristezas, problemas ou desgraças. Ou seja um maravilhoso e falso mundo perfeito.

Uma vez que novos mundos foram criados surgiram também seus estudiosos conhecidos por etnógrafos cibernéticos (do inglês cybers-ethnographers). Esses cientistas têm dedicado suas carreiras a estudar o comportamento das pessoas on-line. O que esses cientistas e pesquisadores têm estudado não tem sido apenas o lado positivo, mas também o lado negro destas mídias, que incluem insultos gratuitos, bullyings e coisas ainda piores.

Observamos por exemplo dois casos extremos. Um deles relaciona-se ao misterioso sumiço em Portugal de Madeleine McCann, uma garotinha de 3 anos. Após uma década do ocorrido e ainda um caso não solucionado, pessoas na internet mandam centenas de mensagens de acusação aos pais completamente traumatizados, que ainda amargam o desaparecimento de sua pequena filha. Além desse caso, uma jovem italiana se suicidou no mês passado dado ao fruto de uma exposição sexual que viralizou em todo o seu país. A mesma alegou que não poderia viver sabendo que as pessoas amadas a observassem durante o ato.

Tais pessoas que trazem sofrimento aos internautas são hoje categorizados como Trolls da internet, criaturas obscuras e agressivas que se regozijam da miséria humana escondidos atrás de uma parede virtual. Neste aspecto um grupo de pesquisadores se infiltrou e se engajou nesta comunidade Troll a fim de melhor entender estas terríveis atitudes. Os cientistas tentaram colocar fatos científicos, como os ocorridos no caso Madeleine, a fim de melhor discutir com estas pessoas. Entretanto, a maioria dos mesmos preferiu os insultos ou a agressão do que uma real discussão baseada em fatos como publicado na conceituada revista Computational Human Behavior. Este trabalho demonstrou primeiramente que estas pessoas realmente não são punidas. Além disso demonstrou que estas pessoas não querem a verdade, se refestelando com fatos fictícios e alternativos que nada tem a ver com a realidade.

Em suma as mídias sociais trazem benefícios. Mas em todos os contextos, pessoas desequilibradas sempre tendem a colocar tudo a perder. A ciência está vigilante ao nosso lado, atuando sabiamente para solucionar os problemas de nossa sociedade.