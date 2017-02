artigo Octavio Luiz Franco: "O risco real dos testes clínicos para novos fármacos" Coordenador do S-Inova Biotech, Professor de Pós-graduação em Biotecnologia

Ano após ano os cientistas discutem o uso de modelos animais para a análises de novos fármacos. Inúmeras entidades se mobilizam por todo o mundo para proteger ratos, camundongos, cães, macacos e toda a sorte de mamíferos dos ainda extremamente necessários testes pré-clínicos.

Por outro lado, pouco ainda se fala ou mesmo se discute sobre as pessoas que participam de testes clínicos para o desenvolvimento e liberação de novos fármacos.

Entretanto, este assunto tem vindo à tona com mais força desde que no ano passado uma mulher saudável apresentou morte-cerebral após receber uma droga experimental em um teste clinico na França.

Quatro outros indivíduos que receberam o mesmo fármaco apresentaram um quadro severo de complicações neurológicas. Uma severa investigação levou a conclusão que estes testes tinham apresentado reais problemas de condução, onde doses e checagens de tempo foram simplesmente ignoradas.

Além disso uma longa avaliação demonstrou que o mesmo medicamento havia apresentado apenas modestos resultados em camundongos, levando ao questionamento da real necessidade de perfazer os testes clínicos com elevado risco a um grupo de pacientes.

Após a tragédia, uma real avaliação ética tem sido conduzida por todo o mundo relacionando o porquê de testes clínicos para determinados fármacos.

Surpreendentemente, mais da metade dos fármacos que atinge os testes clínicos humanos em fase II e III falham, uma vez que demonstram completa falta de eficácia, levando há um enorme desperdício monetário e a um alto risco aos indivíduos envolvidos.

Uma das explicações dadas a este problema consiste na limitação dos testes pré-clínicos que devido a razões financeiras, não são robustos o suficiente para demonstrar a eficácia do fármaco com precisão.

Em muitas áreas de pesquisa médica os estudos pré-clínicos apresentam seus resultados comprometidos por um desenho experimental pobre, uma implementação falha e uma descrição de dados insuficiente.

Todos estes problemas podem levar há dados não reproduzíveis, simplesmente não refletindo os cenários clínicos. Isto levanta um questionamento ético ainda mais profundo. Com testes pré-clínicos malfeitos, como levar o risco dos testes a seres humanos.

Em todo teste clínico, os riscos obviamente existem. Entretanto, os benefícios do fármaco devem ser infinitamente superiores ao risco corrido. Se os benefícios infelizmente não são reprodutíveis, como colocar indivíduos em situação de temeridade letal.

Desta forma, cientistas em todo mundo tem se mobilizado afim de criar regras para regular o desenvolvimento de testes clínicos ou de pelo menos minimizar os riscos que cada paciente pode correr.

Uma maior problemática ainda consiste no fato de que as vezes os interesses econômicos tendem a ser supervalorizados em detrimento a segurança humana. Neste caso, os órgão mundiais regulatórios devem atuar firmemente junto as indústrias farmacêuticas afim de evitar novos incidentes.

Vale ainda a reflexão de que se os testes pré-clínicos com modelos animais em sua maioria não estão direcionando corretamente o desenvolvimento de fármacos, talvez seja a hora de mudarmos mais uma vez de direção.

A busca de modelos alternativos como órgãos sintéticos talvez seja uma saída nesta temática tão controversa, especialmente quando se discute a perda de vidas de uma forma geral. A ciência está vigilante ao nosso lado, atuando sabiamente para solucionar os problemas de nossa sociedade.