ARTIGO Octavio Luiz Franco: "As decisões da coruja noturna e do galo madrugador" Coordenador do S-Inova Biotech, professor do programa de pós-graduação em Biotecnologia da UCDB

Não é nenhuma novidade que cada pessoa é única e diferente de todas as outras. Cada indivíduo humano apresenta inúmeras coisas em comum, mas são as nuances e os detalhes que nos fazem realmente diferentes. Por toda a nossa vida apresentamos um diferente biorritmo durante as diferentes horas do dia e da noite. Desta forma algumas pessoas são notoriamente muito mais ativas durante a madrugada como corujas caçadoras, enquanto outras são completamente ineficientes durante a noite mas extremamente ativas nas primeiras horas do dia como um galo madrugador.

Isto não é novidade e pode ser visto tanto em humanos quanto em em inúmeras espécies. Entretanto, um novo estudo demonstrou que embora apresentem horas do dia com maior eficiência, indivíduos com biorritmos e ciclos circadianos diferentes compartilham alguns traços.

Um deles indica que a medida que o relógio avança e o tempo se afasta do seu ponto de maior eficiência, a capacidade de decisão fica mais complicadas. Para chegar a esta conclusão neurocientistas analisaram a qualidade dos movimentos em mais de um milhão de partidas de xadrez em um banco de dados on-line. Para isso eles checaram as decisões de quase uma centena de enxadristas prolíficos, avaliando o tempo que eles tomaram para decidir cada jogada.

Neste quesito relacionaram a decisão com a utilidade da jogada em levar a uma vitória, focando em jogos de alta velocidade no Campeonato Mundial de Xadrez que ocorreu em Nova York (EUA) no início desta semana. Como esperado, os galos madrugadores jogaram um maior número de partidas pela manhã, enquanto as corujas enxadristas estavam mais ativas no crepúsculo e além. Mas ambos os conjuntos de jogadores demoraram mais para cada jogada e fizeram melhores escolhas no início do período logo após despertarem. Após algum tempo os jogadores independente da hora, se tornaram mais ousados, fazendo jogadas com um tempo menor, mas apresentando menor eficiência.

O estudo interessantemente revelou que o jogo de xadrez mais seguro ocorria pela manhã, transitando para partidas mais rápidas, agressivas e arriscadas conforme o sol se punha. Esta descoberta demonstra que podemos ter maior controle sobre nossas decisões no início do dia e logo após acordarmos, independentemente de quando preferimos dormir. À medida que nos cansamos, a necessidade de dormir de nossos corpos parece ditar a qualidade de nossas escolhas. Estas escolhas se tornam cada vez piores conforme o cansaço, não importando o quão concentrados pensemos que possamos ser.

Obviamente podemos nos treinar a uma maior eficiência em períodos mais desgastantes. Entretanto não podemos negar a nossa própria biologia. Assim a regra é tomais as decisões mais bobas, que não são essenciais a sua vida, quando estiveres cansado. Mas evitais, quando possível, decidir algo de extrema importância, quando estiveres exausto ou insone.

Se puder tome sempre as decisões mais importantes ao acordar. Provavelmente você fará a escolha mais sábia e acertada. A ciência está vigilante ao nosso lado, atuando sabiamente para solucionar os problemas de nossa sociedade.