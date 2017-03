ARTIGO Octavio Luiz Franco: "Analgésicos inovadores para combater a dor" Coordenador do S-Inova Biotech, professor do programa de pós-graduação em Biotecnologia da UCDB

Diariamente, os seres humanos são extenuados e oprimidos pela presença de múltiplas dores. Dores de cabeça, de dente, de ouvido e nas costas assolam pessoas no mundo inteiro, fazendo com que percam a concentração, o foco e a qualidade de vida de uma forma geral. Que atire a primeira pedra quem nunca reclamou de uma dor aqui e outra acolá.

Vale ressaltar que nem todas as dores são fortes e agudas. Algumas, na verdade, podem ser pequenas e leves, mas persistentes e crônicas, incomodando o indivíduo que a detém por longos anos. Na busca de reduzir os efeitos da dor, analgésicos são consumidos no mundo todo em larga escala, sendo utilizados por pessoas de todas as idades, raças ou credos. Em alguns casos, entretanto, a utilização de analgésicos é tão profícua, que pode levar ao vício, em que o paciente necessita de doses maiores a cada dia, sem, contudo, apresentar o mesmo efeito.

Nos dias de hoje, os analgésicos mais potentes consistem nos opioides que incluem a heroína, a hidrocona e a oxycodona. Adicionalmente à interrupção da dor, eles são capazes também de inibir enzimas conhecidas como ACs ou adenilciclases, que convertem uma molécula energética conhecida como adenosina trifosfato (ATP) em um composto conhecido como adenosina monofosfato cíclico (AMPc), envolvido diretamente na sinalização celular. Assim, inibindo as ACs do tipo 1, consegue-se bloquear a dor.

Por outro lado, sem seletividade, outras funções, como a formação de memória no hipocampo, regulada pela AC8, também podem ser afetadas. Desta forma, busca-se cada vez mais seletividade para uma das enzimas, como a AC1, sem, entretanto, afetar as outras formas encontradas em nosso organismo. Objetivando controlar a dor, cientistas, na semana passada, descreveram uma inovadora classe de analgésicos que podem ser usados para combater dores extremas, bem como o vício a opioides.

Na busca por seletividade, um grupo de pesquisadores canadenses descobriu um composto similar a forskolina, chamado de ST034307. Esta pequena molécula inovadora foi capaz de se ligar a uma enzima-alvo com alta seletividade, reduzindo os efeitos da dor e, por conseguinte, não alterando o funcionamento saudável da célula. Em suma, esta molécula foi capaz de inibir AC1, deixando AC8 intacta. Este composto, quando testado em ratos, foi capaz de reduzir claramente os efeitos da dor, sem causar o efeito viciante dos opioides.

Embora este novo composto não venha a ser comercializado em um curto período de tempo, esta descoberta abre um novo horizonte no desenvolvimento de analgésicos e de drogas que combatem o vício. Ainda há um longo caminho para a validação destes compostos em seres humanos. Entretanto, os dados apresentados são extremamente promissores e podem levar à descoberta de analgésicos potentes, específicos e de alto poder de controle da dor com baixo potencial viciante.

Um passo de cada vez é necessário, mas pode ser que as dores tenham os seus dias contados. A ciência está vigilante ao nosso lado, atuando sabiamente para solucionar os problemas de nossa sociedade.