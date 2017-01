Artigo Octavio Franco: "Os três reis magos e a pesquisa no Brasil" Octavio é coordenador do S-Inova Biotech, Professor do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia da UCDB

Após um ano extremamente difícil e inesquecível para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico para o Brasil, dada a quase completa ausência de verbas e incentivos cabe apenas a nós pesquisadores imaginar o que o Natal e a virada de ano poderá nos trazer de bom. Em discussão geral, virtualmente nada pode ser pior do que o ano de 2016, que de uma forma geral, foi o pior dos últimos 15 anos para todos os pesquisadores em nosso pais.

Durante este ano tivemos, assim como outros campos, um completo sentimento de encolhimento da área e um estimulo único de sobrevivência selvagem para que pudéssemos manter viva a força cientifica em nosso pais. Após um ano como este, nós pesquisadores apresentamos um sentimento de esperança para que o desenvolvimento na área cientifica seja simplesmente melhor. Assim como o pequeno menino Jesus recebeu os três reis magos Gaspar, Baltazar e Melchior, os pesquisadores nacionais aguardam seus presentes de Natal.

Analogamente, nós pesquisadores também aguardamos os anúncios de investimentos no campo cientifico Como presentes os reis trouxeram ouro, incenso e mirra. O ouro, que consistia em um símbolo que representava a perfeição divina e dignidade real. O incenso nada mais era do que um bálsamo que comumente podia ser usado nas cerimônias do tabernáculo. E finalmente a mirra versava de uma erva amarga relacionada aos sofrimentos e amarguras. Para nós pesquisadores, os presentes mais efusivos e esperados para garantir a sobrevivência da pesquisa em terras tupiniquins correspondem ao capital, custeio e bolsas.

O capital melhorará a infraestrutura com a compra de equipamentos de alto poder analítico. O custeio permitirá fazer com que maquinas, experimentos e estudantes possam trabalhar através da obtenção de reagentes, pagamento de serviços, diárias e viagens. Finalmente as bolsas, em diferentes níveis tornarão possíveis que mantenhamos a formação de pessoal no mais alto nível possível, como a grande maioria de nós tem feito nos últimos anos. Obviamente os pesquisadores não esperam que os presentes sejam tão grandiosos como o que recebemos na última década. Após um grande período de ouro para a ciência no Brasil, entendemos completamente que agora operamos em um tempo de crise e que desta forma tem sido impossível manter o mesmo ritmo de investimento. Entretanto esperamos que possamos continuar nosso trabalho com algo intermediário, onde nem todos os nossos sonhos profissionais sejam realizados de imediato, mas que, em contrapartida, consigamos desenvolver nosso trabalho com efetividade, qualidade e criatividade.

Que venham os três reis magos, o papai Noel e até mesmo o coelho da Pascoa em abril. Todos os milagres serão bem vindos para que tenhamos um ano de 2017 bem melhor para a ciência brasileira. A ciência está vigilante ao nosso lado, atuando sabiamente para solucionar os problemas de nossa sociedade.