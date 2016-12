ARTIGO Marx Beltrão: "Turismo: parceiras e oportunidades" Ministro do Turismo

Este ano foi especialmente importante para o turismo. Vivemos a experiência única de sediar o maior evento esportivo do planeta e o que fizemos agradou. Cerca de 90% dos turistas que vieram ao país para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos afirmaram ter interesse em voltar ao Brasil. Nos acomodar agora é desperdiçar todo o potencial de termos sido a vitrine do mundo durante os últimos anos.

Precisamos aproveitar o legado de imagem e transformar o Brasil em um grande destino turístico mundial. Colocar o país na prateleira de consumo de turistas de todos os cantos do mundo irá gerar desenvolvimento, emprego e renda para os brasileiros.

Quando cheguei ao Ministério do Turismo, recebi apenas uma missão: fazer do setor um grande gerador de empregos. No governo do presidente Michel Temer, a geração de empregos é quase um mantra repetido e trabalhado por todos. À frente do Ministério, esse agora é o meu mantra também.

Vivemos um momento desafiador e o turismo pode dar respostas rápidas para a economia. No último ano, foram realizadas 206 milhões de viagens domésticas e 6,3 milhões chegadas internacionais. Para movimentar ainda mais o setor é preciso investir de fato nele e encará-lo como um vetor da economia.

De nada adianta sermos o número um do mundo em recursos naturais e o oitavo no ranking do Fórum Econômico Mundial no quesito cultural, se a nossa posição não se materializa em negócios e empregos.

Minha proposta de agenda principal no Turismo é estabelecer uma parceria de fato entre os setores público e privado para avançar.

O papel dos governantes e parlamentares é preparar um terreno favorável para os investidores acreditarem e apostarem no nosso país. Diminuir a burocracia e aumentar a segurança jurídica para criar um ambiente favorável àqueles que estão dispostos a nos ajudar a superar o momento delicado que vivemos.

Não é possível que tenhamos empresários – brasileiros e estrangeiros – tentando investir em nosso país e a burocracia os afugentem. Vejo nossos parques nacionais, nossas orlas e marinas, intocáveis. A iniciativa privada precisa chegar a esses lugares com o aval e o apoio dos governos.

No próximo ano três parques nacionais serão concedidos à iniciativa privada de acordo com anúncio recente do Ministério do Meio Ambiente. Nessa mesma direção, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estuda fazer concessões para o melhor aproveitamento turístico dos monumentos tombados.

O Forte Coimbra, em Mato Grosso do Sul, poderá ser objeto de uma dessas parcerias. A participação da iniciativa privada na gestão de parques e do patrimônio histórico vai garantir mais conforto, infraestrutura e segurança para os visitantes. Além disso, vai contribuir para preservar o meio ambiente, uma vez que a sustentabilidade do negócio depende do cuidado com a natureza.

Parcerias em investimento com rodovias e aeroportos, quero abrir o turismo para a iniciativa privada. Quero atrair, com benefícios fiscais, econômicos, tributários e uma legislação ambiental mais flexível, investidores para a exploração sustentável de áreas com grande potencial turístico. No jogo do ganha-ganha, quem vence é o país.

E acredito que, com as PPPs do Turismo, poderemos transformar o turismo em uma grande oportunidade econômica e social do Brasil.