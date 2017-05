artigo Marinez Schiavi: "Política: administrar para o bem comum ou interesse escuso?" Acadêmica do curso de Filosofia – UFMS

Qual o caminho que a política deveria percorrer para se atingir o bem comum e se livrar do interesse escuso?

Poderia começar por uma análise da filosofia política, que estuda o mundo como deveria ser, iniciando por Sócrates, Platão, Aristóteles. Além desses três grandes patronos, a filosofia também foi discutida por outros importantes pensadores: Marco Aurélio, Santo Agostinho, Montesquieu, Kant, Maquiavel, entre outros.

E assim vai se percorrendo o caminho da filosofia e chegando-se à ciência política, que estuda o mundo como ele é.

Essa ciência, apesar de ter sua base nas interpretações pragmáticas, não pode deixar de lado a teoria filosófica, consolidada através dos tempos, porque ciência e filosofia aliadas constroem as soluções necessárias aos conflitos sociais e políticos, pois uma estabelece como as coisas devem ser, enquanto a outra as descreve como realmente são.

Mas qual o caminho que um administrador deve seguir para que se tenha um Brasil mais justo, para que pessoas em situações precárias possam ter uma vida digna?

Não é possível que em um país rico, tanto economicamente quanto em história, cultura e diversidade de recursos naturais, possa sofrer com tanta desigualdade social, com o poder e a riqueza concentrados nas mãos de poucos, criando-se a ideia de que a política não serve para nada e que todo político é corrupto, pois o que se vê são escândalos de desvios de verbas a todo momento!

Entende-se que o conjunto de princípios e valores de conduta que uma pessoa ou um grupo de pessoas têm é chamado de ética, do grego “ethos”, que até o século 6 a.C. significava “morada do humano”, ou seja, lugar onde se habita, a casa. “Ethos” também significa marca ou caráter, característica, aquilo que marca a fronteira entre o humano e a natureza.

Os animais obedecem às regras da natureza que são anteriores e superiores a eles por meio do instinto, mas os seres humanos têm autonomia, agem por reflexão, decisão, juízo; sendo a ética a fronteira entre o que a natureza manda e o que se decide, orientando assim a capacidade de decidir, julgar, avaliar com autonomia, ou seja, pressupõe liberdade.

Tem-se moral quando se pratica a resposta após um dilema vivido entre as coisas que se quer, mas não se deve ter; quando há coisas que se deve, mas não se pode ter; e ainda há aquelas que se pode, mas não se quer ter. Então, quando é que se tem um pouco de paz de espírito e felicidade? Exatamente quando o que se quer é o que se deve e o que se pode ter.

A integridade é um princípio ético para não diminuir a vida, é honestidade, sinceridade, é a forma de não se desviar do caminho, é não ter duas caras e, sim, ter pureza de alma.

Ouve-se até dizer: ser honesto nesse País é ser idiota! Tudo é uma questão de escolha, porém, quanto mais claros forem os princípios, mais fácil será lidar com os dilemas diários, pois todos estão sujeitos a escolhas a qualquer momento do viver humano!

O administrador político tem um papel fundamental no desenvolvimento do País, devendo, por meio de suas decisões assertivas, melhorar as condições sociais da população. As bolsas auxílios distribuídas pelo governo devem servir para tirar o cidadão do estado de miséria.

Depois, ele precisa ter o prazer de uma vida digna, conquistada pelos próprios méritos, ou seja, ter um trabalho, pois, assim, buscará uma alimentação de qualidade, terá mais saúde, educação, lazer. Sentirá ser mais útil perante a sociedade e contribuirá para um futuro melhor.

O Brasil, diante de sua diversidade, tem espaço para todos e quem pode e quer deve fazer algo para melhorar a realidade, ou seja, os que detêm o poder e a riqueza devem trabalhar para mudar a ideia de que a política não serve para nada, pois na verdade ela é o caminho para a mudança de tudo, mas claro que com o fim da corrupção, punição severa para quem se desviar do rumo, pois um poder que se serve, em vez de servir, é aquele que não serve para nada.

Há de se pensar que o dinheiro pode comprar quase tudo, menos o poder divino e a dignidade de um ser humano, pois caráter e consciência são inegociáveis, não têm preço.

Uma administração deve ser transparente, sem políticos comercializáveis e com interesses escusos, ela deve cuidar da vida coletiva com ética, ter liberdade para tomar as melhores decisões com relação às políticas públicas, deve fazer valer a democracia para o BEM COMUM.

*Marinez Lemos Bregenski Schiavi