ARTIGO Márcia Luz: "Gratidão transforma a vida de qualquer pessoa" Psicóloga, professora, e realizadora do 1º Congresso Mundial da Gratidão

Imagine a seguinte situação: você vai a uma feira em busca, por exemplo, de morangos. Se você dedicar a sua atenção a isso, é provável que a visão seletiva dê a impressão de que haja somente morangos ao seu redor. Claro que se trata apenas de uma metáfora, porém o objetivo aqui é mostrar que isso se aplica também quando o assunto são as energias positivas ou negativas que atraímos para a nossa vida.

O fato é que as atividades, as pessoas e os acontecimentos aos quais dedicamos atenção e concentração representam exatamente aquilo que enxergamos e absorvemos. Ou seja, quando coisas ruins acontecem no dia e focamos demais nelas, nós amplificamos essa negatividade e temos a impressão de que nada de positivo tem acontecido. As dificuldades parecem se multiplicar. Infelizmente, o contrário é menos recorrente: quando o dia é repleto de acontecimentos positivos, nem sempre focamos nessas dádivas, elas não recebem a devida atenção e, consequentemente, não são amplificadas.

A essa altura, você pode estar pensando: mas como atrair energias positivas quando se está repleto de dívidas, desempregado, com a saúde debilidade ou o casamento em crise? Admito que, realmente, não é fácil modificar o padrão de pensamento e sentimento quando tudo à nossa volta vai de mal a pior. Acontece que, enquanto continuamos alimentando emoções negativas, não entramos em sintonia com a vibração dos nossos desejos e não atraímos as coisas de que necessitamos e almejamos para a vida.

E como sair da depressão ou da tristeza e saltar para o entusiasmo e a felicidade, a fim de vibrar na frequência correta? Só existe um jeito para começarmos a mudar a realidade, e só tem uma coisa que, quanto mais tivermos e produzirmos, mais atrairemos: a gratidão. A gratidão tira os olhos das faltas e passa a dirigi-los para as bênçãos.

A gratidão faz com que as pessoas concentrem a atenção no que está dando certo e, por pior que seja a situação, é fato que todos têm motivos para ser gratos. Você pode, por exemplo, ser grato pela sua família e amigos, por ter um teto para se abrigar, uma cama e um travesseiro para dormir, por ter comida para se alimentar e água potável para matar a sua sede, por ter roupas para cobrir o seu corpo e protegê-lo do frio, por poder falar, ouvir, enxergar, sentir o sabor dos alimentos e andar, por ter saúde, enfim, por estar vivo.

Em suma, gratidão é devolver ao universo a alegria pelas dádivas recebidas. E, como ele se dá conta da sua satisfação, continua ofertando mais do mesmo. Eu proponho que, a partir de hoje, você comece a agradecer a Deus, aos santos, ao cosmos, ao universo, a algo superior ou a qualquer outra coisa que motive a sua fé. Em pouquíssimo tempo, perceberá que essa vibração na frequência positiva fará com que somente coisas boas entrem em sua vida.