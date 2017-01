Artigo Marçal Rogério Rizzo: "Sementes de hoje...flores do amanhã" Marçal é economista e docente do curso de administração da UFMS

No finalzinho do ano de 2016, para transitar de casa para o trabalho ou mesmo ir ao centro de nossa querida Três Lagoas, eu precisava percorrer alguns quarteirões e, por vários momentos, fui presenteado por cores de flores.

Deparava com o espetacular amarelo da Cássia-imperial ou Chuva de ouro (nome científico: Cassia fistula), que embeleza canteiros de avenidas, praças, ruas e calçadas. Mais que isso: ele colore o acinzentado e empoeirado que vemos a todo momento na cidade. Outras cores de encher os olhos são o vermelho e o laranja acentuado das flores do Flamboyant (nome científico: Delonix regia), que, por sinal, é planta originária de Madagascar, mas se adaptou bem no Brasil.

Peço licença ao leitor para fazer uma pequena digressão: por que estaria escrevendo este singelo texto sobre árvores, flores e cores? A resposta é simples e vem com outros questionamentos: Quem não gosta de ver uma árvore florida? Quem não adora usufruir de uma sombra de árvore? Imagine árvores por toda a nossa calorosa Três Lagoas. Estariam elas dando sombra, frescor, flores, beleza de cores e até mesmo frutos, além de refúgio para os pássaros.

É certo que tudo tem que ser devidamente bem planejado e supervisionado pelas nossas Secretarias Municipal de Meio Ambiente e de Infraestrutura. Inicia-se pela escolha das melhores espécies, valendo lembrar que nossa prefeitura tem plena condição de manter um viveiro para a formação de mudas. Outro ponto que considero chave é a criação de um manual ilustrado (no site da Prefeitura) para orientar o plantio e a poda. Por fim, doação das mudas e um arrastão verde, que iria de bairro em bairro vendo quem gostaria de ter uma árvore plantada defronte a sua residência.

Talvez exista quem não veja as árvores por esse prisma. É, no fundo, a miopia, o desinteresse em proporcionar qualidade de vida ao cidadão. Há quem diga que árvores servem para esconder “meliantes” durante a noite, ou seja, que representa perigo, risco para quem transita, pois deixam as ruas no puro breu. Então, repensemos a iluminação pública, que já é de péssima qualidade e já temos centenas de pontos no puro breu em Três Lagoas. Há quem aponte as árvores como algo que faz sujeira. Lembro que muitas ruas já estão sujas e as calçadas, sem acessibilidade... Que tal repensarmos a educação cidadã? Por acaso, lembro que tudo que tem bônus também tem ônus.

Penso que, embora o plantio e a manutenção de árvores sejam relativamente simples, representam um impacto imensurável. Está mais do que na hora de Três Lagoas começar a pensar em proporcionar tal qualidade de vida para o seu munícipe. Está mais que na hora de reter as pessoas aqui. Está na hora de Três Lagoas dar cores e frescor para seu munícipe. Está mais que na hora de termos ruas e calçadas sombreadas com ipê amarelo, branco, rosa ou roxo, ou com quaresmeira. Ter nas praças o azul do jacarandá-mimoso ou, ainda, as várias cores das patas-de-vaca. Quero canteiros de avenidas com frutíferas para que as crianças, nos fins de semana, chupem frutas nos pés.

Enfim, vale aqui o proverbio chinês: “Todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje”.