OPINIÃO Marçal Rogério Rizzo: "A (in)coerência entre os agentes econômicos" Professor do curso de Administração da UFMS de Três Lagoas/MS

Ruas vazias, lojas fechadas, com exceção de uma que vende eletrodomésticos e eletrônicos. Era domingo na simpática Jales, interior de São Paulo. Ali me sentia em casa; afinal de contas, é minha terra natal. Estava indo a uma padaria. Logo que cheguei, pedi um pãozinho francês na chapa e o café expresso, isso para acompanhar o bom papo com um grande amigo de infância.

Pessoa muito esclarecida, bem informada, empresário. Conversa vai, conversa vem, chegamos a um assunto interessante: economia do País. De pronto, ele disse que não estava animado, mas, sim, assustado com a conjuntura e que no dia seguinte – segunda-feira – estaria demitindo o último funcionário de sua empresa. Logo perguntei:

– Por que você está fazendo isso? Seu movimento caiu dessa forma? Está ruim assim?

Ele, sem pestanejar, respondeu:

– Estou vendendo, mas não quero continuar refém do nosso governo, que tem sido meu sócio majoritário. Da forma como está, produzo para pagar impostos, além de estar sendo refém de sindicatos e de uma lei trabalhista ultrapassada. Agora, vou terceirizar tudo o que puder. Vai ficar mais rentável e viável meu negócio nesse novo modelo.

Firme e educadamente, ele pede a caneta Bic da atendente da padaria, pega um guardanapo de papel e começa a anotar valores e fazer contas. Os valores vão subindo e aparecem taxas e impostos. A rigor, o que ele mostrava na forma de números é que o custo Brasil é alto demais. E logo falou:

– Meu amigo, do jeito que está, o governo vai matar as empresas. Não há quem aguente tamanho custo para ficar de pé.

Conversamos mais um pouco, tomamos mais uma xícara de café e nos dirigimos ao caixa. Pagamos, nos despedimos e cada um para o seu destino. O conteúdo da conversa me acompanhou em pensamentos. Sendo economista, lembrei-me de um ponto importante da economia – os agentes econômicos (empresas, famílias e setor público). Existe uma relação de dependência entre eles; não há harmonia, mas um suporta o outro.

Na verdade, seria uma relação lógica. As empresas produzem e comercializam bens e serviços para vender ao setor público e às famílias. Compram mão de obra das famílias e pagam impostos, taxas e contribuições para o setor público. Já as famílias vendem mão de obra para as empresas e para setor público e compram bens e serviços das empresas e recebem “algo” do setor público. E pagam seus impostos, taxas e contribuições para o setor público.

Agora, ao pensar o setor público dentro desse sistema, sabemos que ele compra mão de obra das famílias e bens e serviços das empresas. Deve conceder “algo” para as famílias e para as empresas, já que ele não “dá”, pois recebe pelos impostos, taxas e contribuições.

Ainda pensando na conversa que tive com o amigo, o que vemos no Brasil é que o setor público tem recebido muitos impostos, taxas e contribuições – carga tributária elevadíssima – e concedido pouco e, proporcionalmente a essa elevada carga tributária, com qualidade a desejar.

Talvez seja o momento de repensarmos a frase do economista John Maynard Keynes: “No longo prazo, estaremos todos mortos”; uma vez que, se um agente econômico matar o outro, o sistema não funcionará mais.