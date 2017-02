OPINIÃO Luiz Carlos Pais: "Lançamento do Diário da Serra" Professor aposentado

Faltavam nove anos para a criação do estado do Mato Grosso do Sul, quando foi lançado o Diário da Serra, de Campo Grande, em 28 de maio de 1968, sob a direção do jornalista Adirson Vasconcelos. Órgão pertencente aos Diários Associados, grupo de comunicação criado pelo renomado jornalista e empresário Assis Chateaubriand, com expressiva projeção nacional na fase do “milagre econômico brasileiro”.

A oficina gráfica do novo jornal veio de Brasília, onde estava sendo usada para imprimir o Correio Braziliense, que ganhou novos equipamentos.

Chateaubriand havia falecido no mês anterior e a inauguração do jornal ocorreu ainda no clima das homenagens póstumas prestadas à sua memória. Artistas, intelectuais, políticos e autoridades de várias cidades do Estado estiveram presentes.

O bispo Dom Antônio Barbosa abençoou as máquinas e instalações e o governador Pedro Pedrossian foi convidado a acionar o painel eletrônico da “rotoplana Buhler”, fazendo aparecer na esteira o primeiro exemplar impresso. Discursou o jornalista Edilson Cid Varela, diretor superintendente regional, seguido pelo prefeito Plínio Barbosa Martins.

A festa foi prestigiada pelo então diretor dos Diários Associados, João Calmon, que discursou sobre a importância do novo jornal: “Estamos completando a tarefa a que se propôs Chateaubriand, nosso líder e inspirador, de levar a cada Estado, a presença de um órgão associado, jornal, rádio ou televisão.

O Diário da Serra é mais um elo da cadeira de brasilidade que começou a ser construída em 1924.” Na continuidade do plano de expansão da empresa foi lançado o diário O Rio Branco, na capital do Acre.

Alguns dias depois, em 26 de agosto de 1968, quando foi comemorado o 69º aniversário de criação do município de Campo Grande, a Associação Mato-grossense de Artes inaugurou uma concorrida exposição na Galeria de Artes, aberta anexa às instalações do Diário da Serra.

Houve a entrega de um busto em bronze para homenagear o fundador da grande rede de comunicação e o evento foi amplamente noticiado na imprensa nacional. Estavam presentes autoridades civis e militares que ressaltaram, em seus discursos, a importância do trabalho do ilustre empresário e do espaço cultural criado em Campo Grande. Sete conceituados artistas expuseram suas obras, como noticiou o Diário da Noite, do Rio de Janeiro, em 7 de outubro de 1968.

Em 12 de junho de 1970, o Diário da Serra publicou a nomeação do jornalista Assaf Trad como cônsul honorário do Líbano no Estado de Mato Grosso.

Na mesma época, o referido jornalista foi homenageado com a concessão do título de cidadão campo-grandense, conferido pela Câmara Municipal pelos relevantes serviços prestados à cidade e a todo o estado de Mato Grosso.

Para finalizar, a todos os protagonistas mencionados neste distante e tão próximo evento, nossas reverências em nome da história da querida e acolhedora Campo Grande.