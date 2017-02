OPINIÃO Lígia Oizumi: "O que os japoneses têm a ensinar" Filha de japonês, administradora de empresas, especialista em Gestão de Pequenos Negócios

Tamanho literalmente não é documento!

Apesar de uma pequena extensão territorial, apenas 377 mil km², ocupando a 61ª posição em tamanho territorial se comparado ao maior país do mundo, a Rússia, com 17 milhões de km², o Japão dá show em muitos grandões por aí!

Possui tradições e filosofias milenares, cultura forte e é uma das nações mais respeitadas de todo o mundo. Também é um dos países mais populosos, porém, um dos mais seguros para viver e com a terceira maior economia do mundo. É líder na prevenção de desastres naturais, no desenvolvimento de novas tecnologias amigas do ambiente, nos campos da pesquisa científica, tecnológica, em produção e utilização de robótica e pesquisa biomédica.

Os japoneses são tão respeitados, que foram noticiados pelas mídias quando os seus torcedores fizeram um simples ato e deram um show de educação e civilidade ao limpar a Arena Pernambuco, após a derrota da Costa do Marfim na estreia da Copa do Mundo em 2014. E isso, para eles, não era mais que obrigação! Este exemplo já é dado desde cedo nas escolas, onde todos os alunos limpam o banheiro da escola para valorizar o patrimônio que possuem.

As pessoas respeitam cada vez menos os seus semelhantes e não dão importância alguma ao meio ambiente. Os rios estão sujos e poluídos, em consequência da falta de educação e consciência do ser humano com o meio em que vive. Os dias estão muito mais quentes, acontecem mais enchentes, as ventanias estão muito fortes, comemos mais alimentos que nos matam em vez de nos nutrir. Os filhos não respeitam seus pais, e cresce cada vez mais o número de homicídios entre os familiares.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 2 milhões de pessoas ainda morrem de fome no mundo a cada dia, enquanto bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas e jogadas no lixo.

É preciso mudar! Adotar hábitos sustentáveis no dia a dia para ajudar a reduzir os impactos ambientais e sociais que a sociedade provoca na natureza. Já passou da hora de os 7 bilhões de habitantes do mundo realmente aprenderem o que é coleta seletiva de lixo, não jogarem lixo nas ruas e nos rios, economizarem água, não desperdiçarem comida e não acabarem com a natureza.

Se quisermos passar dos 11 bilhões de habitantes no mundo em 2100, de forma saudável e sustentável, é imprescindível a reeducação para melhorar a qualidade de vida atual e das próximas gerações. E, como todos vivemos e compartilhamos do mesmo mundo, por que não aprender com quem já é mestre? Aprender com quem já domina a arte da educação, a arte da disciplina e a arte da organização.

O mundo está pedindo socorro, precisa aprender urgentemente sobre o que é “Mottainai”, a filosofia milenar japonesa que fala sobre o desperdício. Não só o simples desperdício de comida, roupa ou energia, mas também o desperdício de tempo, dinheiro, emoção, sonhos e talento. Sobre o respeito pela essência sagrada das pessoas e coisas.

Lembro bem de quando era pequena e meu “ojiisan” (avô em japonês) dizia para não deixar um único grão de arroz no prato, porque poderia falta para alguém.

Os ambientalistas do século 21 utilizam os princípios do “Mottainai” reduzidos aos 3Rs – Reduzir, Reusar e Reciclar; porém, a filosofia vai muito além do desperdício das coisas materiais, envolvendo sentimentos como os esforços desperdiçados que levam à raiva, ao sofrimento, ressentimento quando a pessoa que sofreu a perda é incapaz de controlar as emoções.

Os japoneses têm muito a ensinar ao resto do mundo e possuem um papel fundamental de disseminar a cultura do respeito ao próximo e ao meio ambiente, bem como do respeito à vida, e precisam reconhecer urgentemente esse importante papel de “senseis” em prol da continuidade sustentável do mundo.