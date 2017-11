crônica Leia crônica de Maria Adélia Menegazzo: "À procura de uma rima"

Dizer que ando aborrecida é redundante, virou piada. A cada dia que passa, a vida e as pessoas estão cada vez mais inacreditáveis.

A vida, pela insatisfação com o País que só é pátria amada no hino nacional; as pessoas, porque falam demais, porque tratam aos outros como imbecis e, de um ponto de vista muito estreito, julgam a partir de sua própria incompetência e mediocridade. Prudência que é bom, nada!

Às vezes me dá vontade de imprimir mil cópias de “Um Apólogo”, de Machado de Assis, e sair distribuindo pela cidade, mas depois fico pensando como as pessoas interpretariam o texto e, principalmente, o final do texto. Será que soaria muito agressivo?

Queria muito ter um professor de melancolia que pudesse me dizer em que medida já fui linha e quanto e quando servi de agulha. Provavelmente, ele me diria: — Ora, para quê? Hoje já não há tantos bailes e muito menos baronesas e modistas. Eu, de minha parte, gostaria de lembrá-lo, que as linhas estão cada dia mais ordinárias, e as vaidades, bem, essas, cada vez mais vaidosas.

Lembro também de um poema de Gregório de Matos, “Desenganos da Vida Humana, Metaforicamente”, que chama atenção para o quanto a vaidade é efêmera. Ser louvado e aclamado (principalmente pelos seus pares) não garante a permanência de ninguém, a vida passa, as pessoas têm memória curta e o tempo, ah! bom!, o tempo faz diabruras!

Então, só para deixar mais claro, eu diria que ser exigente sob determinados aspectos não tem nada a ver com superioridade ou vaidade, mas com conhecimento e necessidade de empregar bem o tempo com coisas que realmente têm, de um ponto de vista muito pessoal, importância.

Envolve simplicidade, crescimento e ampliação de horizontes. Nada mais do que isso. Talvez, uma pequena virtude de profissão, vá lá.

Gosto da maneira como Sponville vê a simplicidade, no seu livro “Pequeno Tratado das Grandes Virtudes”: “Simplicidade não é inconsciência, simplicidade não é tolice; o espírito simples não é um simples de espírito!

A simplicidade constitui, ao contrário, o antídoto da reflexividade e da inteligência, que evita que estas se envaideçam, se percam em si e com isso percam o real, se deem demasiada importância, dissimulem, façam enfim obstáculo àquilo mesmo que pretendem revelar ou desvelar.

A simplicidade aprende a se desaprender, ou antes, ela é esse desprendimento de tudo e de si mesmo.” Não é?

Mas não se assustem com o teor desta crônica e, muito menos, não tentem entender o título, às vezes somos obrigados a pensar rapidamente e as decepções vêm para o primeiro plano.

Não estou nos meus melhores dias, muitos projetos não deram certo, outros foram adiados. Nada que uma boa viagem não resolva, porque respirar outros ares é o que, felizmente, temos para o momento.