OPINIÃO José Roberto Securato: "Você é a solução para sua carreira, use o tempo a seu favor" José Roberto Securato Junior é vice-presidente do IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos de varejo e mercado de Consumo)

Um estudo recente da Revista Science Advances, constatou que, em média, nós brasileiros vamos para a cama por volta de 23h40. Levando-se em consideração que a maioria encerra o expediente às 18h00, estamos falando de praticamente seis horas livres por dia. Em um ano, são mais de duas mil horas, ou melhor, 91 dias. Por isso, uma pergunta importante: O que você faz nessas horas vagas? Espero que a resposta não seja trânsito, seguido de jantar em frente à TV, novela/Netflix e cama. Pelo menos não todos os dias.

Já que gastamos boa parte do dia com o trabalho, é importante estar contente e satisfeito com sua carreira. Se você não está contente, não está evoluindo tão rápido quanto gostaria, não está no emprego dos sonhos ou não está recebendo as oportunidades que acha que merece, talvez seja melhor começar a utilizar essas seis horas livres por dia para investir em VOCÊ.

Pensando nisso, a primeira coisa que me vem à mente é saúde. Saia do sofá! Para sua mente estar saudável, o resto do corpo também deve estar. Revigore corpo, mente e aumente a autoestima. Prefira se possível, reservar a manhã para as atividades físicas, pois o horário pós-trabalho pode e deve ser utilizado para outras coisas. Porém se você preferir inverta, a ordem dos fatores não altera o resultado, faça o que funcionar melhor para você.

Estude, alias estude muito. Conhecimento é um processo contínuo. O processo de aperfeiçoamento não tem fim e fica ainda mais gostoso quando começamos a compartilhar nosso conhecimento com os outros, pois fica mais intenso quando o ensinamos a alguém. É incrível! Com base nisso, vamos para outro ponto importante, a leitura.

Leia mais, audiobook também vale. A leitura pode ser sobre qualquer coisa. Aliás, melhor ainda que seja diversificada. Os últimos livros que eu ouvi (sim, sou fã de audiobooks) foram sobre a China, a bomba atômica, romance, a crise de 1929, uma pequena história de todas as coisas, e assim vai...

Coloque a mão na massa. O mundo está lotado de ideias boas, algumas ótimas. Dê o primeiro passo, por mais tolo e simples que seja. Tenha discernimento, às vezes é importante parar, pensar e decidir, mas em outras vezes é importante pensar menos, arregaçar as magas e se arriscar. Também acho relevante promover o compartilhamento de ideias, projetos, grupos de discussão, escrever artigos e comentários inteligentes que agreguem valor nas redes sociais, além de participar de associações importantes do segmento atuante.

Para finalizar e comprovar que o equilibro é a base de tudo, aprenda também a relaxar. É fundamental saber se desligar após um dia cansativo do mundo depois de um dia cansativo, talvez estressante de trabalho. Não sejamos radicais, você pode reservar uma boa parte daquelas 6 horas diárias para não fazer nada. Mas cada hora que você não gastar no sofá vai se acumular ao longo do tempo, e te fará mais forte, mais preparado, e com uma rede de relacionamento melhor.

O resultado será visível e pode mudar a sua vida. Você é a solução para sua carreira, use o tempo a seu favor.