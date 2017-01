ARTIGO José Carlos de Oliveira Robaldo: "Campo Grande: um verdadeiro caos" Procurador de Justiça aposentado

O Papai Noel não foi feliz com o presente que deu à “Cidade Morena” e à sua população neste último Natal. Campo Grande, uma das mais belas capitais do País, não merecia ser transmitida, da forma como foi, à gestão que assumiu no primeiro dia deste ano (2017). A culpa seria das chuvas, isto é, de “São Pedro”, ou da má gestão sucedida, ou do eleitor que não foi criterioso ao escolher seus representantes, mais especificamente o seu “síndico”?

O quadro é tão caótico, ou seja, o número de buracos é de tal ordem, que ficou difícil afirmar se há buracos nas vias públicas ou se há vias públicas nas crateras! Um verdadeiro caos que incomoda até mesmo os mais calmos e otimistas!

Esses são os buracos que vemos. Ao lado desses, há, segundo se tem divulgado, o buraco de dívida que supera a 360 milhões de reais, entre outros problemas de ordem administrativa.

Já tivemos a oportunidade em outros textos de afirmar que o eleitor tem grande responsabilidade ao escolher o(s) seu(s) representante(s). É certo que o eleitor tem o direito de escolha, isso não se discute. Entretanto, esse direito é vinculado ao dever de escolher bem. Ao exercer o sufrágio do voto, o eleitor não pode esquecer que não está escolhendo alguém para administrar a coisa particular, e sim a coisa pública. O eleitor tem a obrigação de analisar o candidato em suas várias dimensões (honestidade, experiência, capacidade de gestão, entre outras). Ou seja, analisar o seu contexto histórico. O erro poderá custar caro a ele mesmo e à sociedade como um todo.

Imagina-se que esse quadro fosse do conhecimento, ainda que parcial, da atual gestão. Por certo, não na sua exata dimensão, pois, segundo divulgado pela imprensa, a equipe de transição escolhida pelo atual prefeito teve dificuldade de acesso à documentação da então administração. Isso, com certeza, está exigindo e vai exigir um empenho extraordinário da atual gestão para contornar e superar esse quadro crítico e colocar a casa em ordem.

O contexto, somado à crise econômica que assola o País como um todo, exigirá muita criatividade, esforço e empenho do atual prefeito e de sua equipe. É o mínimo que a população campo-grandense espera. Essa expectativa aumentou positivamente com a declaração do próprio prefeito Marquinhos Trad, que tem a obrigação de administrar bem a cidade, pois “ninguém lhe obrigou a candidatar-se” . É importante que o político tenha essa consciência.

De fato, os problemas que envolvem a “Cidade Morena” e, por certo, a totalidade do seu município são muitos, o que exige da população um crédito de confiança à atual administração. Quando a doença atinge o estágio de septicemia, exige-se muita paciência para contê-la.

Aliás, falando em buraco/cratera, é bom lembrar que esse mal não é “privilégio” das ruas de Campo Grande. A rodovia estadual que liga Amambai a Caarapó está intransitável tanto são as crateras existentes. E o que é pior, a colheita da soja na região está prestes a ocorrer. Como fica o seu escoamento?

É oportuno lembrar que eventuais acidentes decorrentes dessas avarias podem acarretar responsabilidade civil objetiva ao Estado ou ao Município ou até mesmo responsabilidade penal aos seus responsáveis.

Enfim, o Papai Noel deveria ser mais pródigo.