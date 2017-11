artigo J. Bandeira: "As denúncias contra Temer versam sobre 'quem governa' ou 'como se governa'?" Auditor fiscal aposentado da Receita Federal do Brasil e ex-vereador

Foi sancionada a proposta que flexibiliza as regras de exploração do pré-sal, eximindo a Petrobras de ser operadora de todas as áreas de exploração e produção.

Agora, nos recentes leilões, das usinas hidrelétricas e das áreas de exploração de petróleo, foram dominados por grupos estrangeiros, principalmente chineses, que injetaram 16 bilhões de reais no orçamento público federal, da seguinte forma: R$12,13 bilhões com venda de 4 usinas hidrelétricas, ex-Cemig e R$3,84 bilhões, obtidos com o leilão de 37 blocos de exploração de petróleo; na ultima edição do Relatório Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil subiu no ranking de combate à corrupção, por mérito da operação Lava-Jato e outras instituições anticorrupção.

O principal índice de ações da Bolsa de Valores, o Bovespa, atingiu a maior pontuação de sua história, superando no final de setembro/17, 74.787 pontos, pela primeira vez na história; o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu no dia 25/10/17, a Taxa Selic, no patamar de 7,5%, o menor índice desde abril/13; a despeito da crise política que se mostra interminável, as empresas brasileiras assumiram o seu destino, no campo econômico.

Em 2016, por exemplo, das 500 maiores empresas em operação no Brasil, conseguiram juntas, um LUCRO de US$32,5 bilhões, conforme ilustra a Revista Exame, da Editora Abril.

Ainda, destaca-se o regozijo do ministro da Fazenda, ressaltando que, na área industrial a produtividade aumentou em 11,7% no setor de veículos, de 5,2% no de vestuário e de 3,6% no de metalurgia, tudo em comparação com 2016.

É bom assinalar, a aprovação da Reforma Trabalhista, que propiciou a redução dos custos para os empregadores e, sobretudo, o estímulo ao trabalho formal, uma vez que, as leis atuais criaram excessiva proteção, para quem está empregado com carteira assinada, redundando em milhões de processos trabalhistas.

Sem dúvida, agora, teremos que aguardar as reformas da previdência e tributária, eis que, no atual momento, ocorrendo está, uma aceleração do crescimento e uma maior demanda no grau de investimento.

Só que as denúncias contra Temer continuam. Concordo que a corrupção é inerente ao Homem, mas a impunidade não pode ser característica de uma sociedade.