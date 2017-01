ARTIGO J. Bandeira: "Acredito que, se as reformas de Temer forem atingidas, inverterão o pessimismo" Economista e bacharel em Direito

Indubitavelmente, é “nitroglicerina pura” a devassa da Lava Jato, chegando aos três poderes. Sem dúvida, os brasileiros estão enfrentando fortes emoções na atual fase da citada operação, que vem sacudindo os poderes Executivo e Legislativo.

Todavia, não tenho como escopo, com propósito, nesta oportunidade, tratar da referida nitroglicerina, mas preocupar-me com a salvação nacional. Temo, face ao abalo sísmico deixado pela incapacidade total de Dilma de governar o Brasil, levar a uma discussão a capacidade da democracia brasileira não suportar os desmandos dos governos do PT. Veja leitor (a), quem era o efetivo mediador e orientador do governo Dilma? Não era o Lula? Pois bem, o juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Lula, que passa agora a ser réu em 5 (cinco) ações penais: 3 (três) no âmbito da Operação Lava Jato, uma na Operação Zelotes e uma na Operação Janus.

Vamos, agora, enumerar os percalços e os avanços já conquistados no governo Temer. Primeiro, foi a tremenda batalha do PROJETO ANTICORRUPÇÃO. Antes, porém, um pequeno atalho: na madrugada de 28/29 de novembro, enquanto o Brasil chorava a tragédia aérea que levava os jogadores da Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia, voo esse composto por 77 passageiros, mas apenas 6 se salvaram e 71 pereceram. Esse fatídico voo que deixou São Paulo, para abastecimento em Santa Cruz, na Bolívia, e, daí, a catástrofe, antes de pousar, finalmente em Medellín, na Colômbia.

Pois, bem, justamente na madrugada desse ambiente aflitivo que abalou o Brasil e o mundo, foi que os deputados promoveram a votação e a aprovação do Projeto Anticorrupção. Insensíveis, os deputados não levaram em linha de conta o apoio dos procuradores do Ministério Público, que colheram 2,5 milhões de assinaturas para robustecer o projeto.

É verdade que, na madrugada, o projeto foi aprovado, porém, com várias modificações no texto original, de tal maneira, que as mudanças só favoreceram OS ENVOLVIDOS NA LAVA JATO, e, ainda, pasmem, referendando punição aos magistrados e membros do Ministério Público, por abuso de autoridade, como se fosse matéria constitucional.

A despeito de todo esse imbróglio, ou seja, das articulações das emendas da meia-noite, que não prosperarão no Senado, eis que o pacote deformado pela Câmara, que contou com o repúdio de milhões de brasileiros para apertar o cerco à corrupção, ressurgirá no Senado com todo o fulgor.

Então, caro leitor (a), mesmo em meio à instabilidade política brasileira, Temer, contando com a farta musculatura política, já tem obtido no Congresso Nacional vitórias do mais elevado nível a favor da nossa economia, como vamos demonstrar: a PEC do TETO DOS GASTOS do setor público já foi aprovada pelo Senado nos dois turnos. Foi sancionada a proposta que flexibiliza as regras de exploração do pré-sal, eximindo a Petrobras de ser a operadora de todas as áreas de extração e produção. A nova lei abre caminho para a retomada do investimento privado na área de petróleo e gás. Iniciou-se, ainda, a rodada de privatizações para recuperar o setor elétrico. A Celg, estatal de distribuição de energia de Goiás, foi vendida ao grupo italiano Enel por 2,2 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, a Petrobras vem se reorganizando e reduzindo sua brutal dívida. Como já disse, Temer aprovou a PEC do Teto e abriu os debates da reforma da Previdência, vital para o saneamento das contas públicas, e, mais, ainda, aprovou a polêmica reforma do Ensino Médio. Estes são os avanços a que me referi do governo Temer e por que não, inegavelmente, poderá reverter o pessimismo?