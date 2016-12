ARTIGO Iara Bueno Dias: "Ele é O Cara" Jornalista

Quantos seguidores você tem no Instagram? E amigos no Facebook? Fazendo essas perguntas a mim mesma, cheguei à óbvia conclusão de que as redes sociais abriram um precedente definitivo para a inspiração e motivação mútua. Isso é fraternidade, é necessário para o nossos relacionamentos, humanos incompletos que somos. Mas que seja só isso.

Temos, sim, a necessidade de seguir alguém, de nos inspirar, de ter um modelo. Somos incompletos, apenas um processo! E a imitação é uma eficiente forma de se aprender e evoluir. Que o digam os caçulas!

Mas, em quem nos espelhar seguramente, se somos todos apenas um processo? A Bíblia diz que, espiritualmente, temos um irmão mais velho: Jesus. Ele é o unigênito do Pai, que se tornou primogênito ao ressuscitar e nos receber como seus irmãos por adoção.

Ainda que muitos não se dobrem à Sua divindade, até os não-cristãos sabem que Jesus de fato existiu. A História comprova isso. E o nosso calendário confirma todo santo dia. Por essas e por outras, com todo respeito a outros tantos nomes de líderes espirituais, Jesus é O Cara.

Sim, O Cara. Durante o tempo que viveu aqui, ele o fez 100% como homem, completamente despido de Sua divindade. Sofreu como nós, angustiou-se, teve medo, irou-se, chorou. Mas, como um exemplo, conseguiu vencer todo o mal, inclusive a morte, sem cair. Mesmo com atributos de rei, despertando e arregimentando multidões, nunca teve o foco em si mesmo, não inflou o seu ego, e jamais se desviou de sua missão de servir ao Pai.

A boa-nova é que Ele é o nosso irmão mais velho. Ele já trilhou o caminho, e soberanamente se transmutou como o próprio. A proposta dEle para seus seguidores, portanto, é de viver neste mundo, mas sem pertencer a ele. Viver em uma condição de mais que vencedor. Sujeitos ao erro e ao sofrimento, mas certos de que as derrotas aqui são leves e momentâneas, mediante o eterno peso de glória que está disponível ao que nEle crê.

Juntando-nos a Ele, também olhamos de cima. Somos capazes de perceber, em cada situação cotidiana, que existe o sobrenatural, em que a vitória já aconteceu por meio dEle. A nós cabe crer, agir à altura com o coração grato, e colher os saborosos frutos no devido tempo.

Seguir Jesus é simples. Além de xeretar as postagens de nossos amigos no Instagram, vale muito a pena xeretar a Bíblia e descobrir cada nuance da personalidade do nosso irmão mais velho para tentar imitá-lo. Temos a mesma genética espiritual dEle, acredite. Somos filhos do mesmo Pai. Portanto, basta ousar fazer como Ele fez: ter intimidade com o Criador, conhecer o Seu colo, descobrir o Seu amor, deleitar-se nEle. Assim, as demais coisas nos são acrescentadas, e nos tornamos aptos a pagar o mal com o bem, orar pelos inimigos, oferecer a outra face.

Sinto-me plena ao saber que, antes de pensar em multiplicar minhas curtidas, penso em multiplicar o amor de Jesus, que recebo sempre que busco. Penso em cumprir o Seu único e novo mandamento - de amar ao próximo imitando a forma como Ele nos amou.

Aviso logo que estou longe de estar pronta. Erro muito, dou vazão à carne, caio, penso em desistir. Mas, felizmente, meu irmão protetor me consola, me convida a levantar, sem me condenar. Pacientemente, mostra-me novamente o caminho a seguir, com um entusiasmo puro de quem faz questão de viver comigo o presente e o futuro, esquecendo-se imediatamente do meu passado. Que sábia forma de amor! Como é sábio tentar imitá-lO! Neste lugar, descubro que alimentar o espírito acalenta a alma e equilibra o corpo. E que o equilíbrio de nossas três dimensões é um lugar de conforto e estabilidade, mas que exige constante vigilância.

Isto, sim, tenho vontade de viralizar, para todos os confins da Terra: Jesus, você é O Cara. Você é Top. Vou te seguir para todo o sempre. #gratidão #eternamente