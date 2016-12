ARTIGO Frei Venildo Trevizan: "Novo ano"

O novo traz consigo algo que poderá proporcionar encanto, alegria e esperança. Isso quando for revelação de algum valor ou de alguma grandeza que perpasse a alma sonhadora. Um novo emprego, uma nova casa, um novo carro, um novo estilo de vida, uma nova situação financeira, um novo coração e tantos outros sentimentos que satisfaçam o orgulho pessoal.

O novo também poderá causar apreensão ou medo. Um novo desafio, um novo problema, uma nova recaída, uma nova enfermidade, uma nova dívida. São inúmeras as situações indesejáveis que inquietam e atormentam, deixando um vazio amargo no coração. São situações necessitadas de uma atitude corajosa e desafiadora. Ninguém gostaria de carregar essa cruz dolorida e sufocante. Ninguém gostaria de enfrentar as deficiências pessoais.

E o novo ano? Será apenas mais um ano no calendário, ou terá uma conotação de novidades para o crescimento pessoal, para uma realização mais eficaz e para a felicidade geral? Tudo dependerá da postura com que olharmos para o ano que está findando e para o ano que está se iniciando em nosso calendário e em nossa história.

O ano que está findando deverá deixar para a história alguns valores, algumas conquistas, que serão motivos alegres para um novo começo, com novos sonhos, novas propostas e novos compromissos. No calendário, será apenas uma nova página, mas na vida deverá ser um novo modo de ser.

Feliz de quem entrar para o novo ano sem arrependimentos, sem remorsos e sem rancores. Feliz de quem entrar para o novo ano dando continuidade às lutas e às conquistas, às pesquisas e às descobertas, aos projetos e às realizações. Feliz de quem entrar para o novo ano com fé amadurecida e com esperança enriquecida.

Será feliz e tudo irá bem para quem estiver iniciando esse ano-novo como sendo um novo ano de amadurecimento na fé, de aprofundamento no amor e de cultivo feliz da esperança de tudo realizar para o melhor e o mais precioso.

Os bens materiais são importantes. Desejar prosperidade é importante. Ambicionar riquezas e melhores condições de vida também é importante. Mas nada disso terá valor se faltar a paz no coração, se faltar a harmonia interior e se faltar o relacionamento alegre e feliz na família.

Desejar um novo ano significa compromisso de contribuir para uma sociedade em que a solidariedade e a partilha alegre sejam normas de comportamento e de disponibilidade humanitária. Tudo tem de ser fruto de corações que transbordem felicidade ao conseguirem consolar outros corações atribulados pela tristeza e abatidos pelo desânimo.

Tudo o que se deseja para o novo ano seja transparência daquilo que conseguir elaborar para reanimar tantos seres humanos, caídos à margem por não terem mais forças em superar a pobreza, a fome, o desemprego e a decepção.

Tudo o que seria desejável para o novo ano só será possível se houver uma atitude iluminada pela humildade, fazendo com que pais e filhos vivam em harmonia e respeito permanente. As diferenças deverão dar lugar à comunhão. Os atritos deverão dar lugar ao perdão. Então, o novo ano será um ano-novo para todos.