ARTIGO Fábio Gilberto Gonzalez: "Campo Grande dos meus sonhos" Advogado e administrador de empresas

A Campo Grande que sonho é a cidade que olha para o mundo na condição de protagonista, e que desta forma faz com que o mundo volte suas atenções para Campo Grande! É a cidade em que sonhos se transformam em oportunidades e que as oportunidades se concretizam, transformando a cidade em um lugar cada vez melhor para se viver!

Sonho com o dia em que cada campo-grandense descubra sua potencialidade e assim teremos nossas potencialidades multiplicadas pelos quase 900 mil habitantes. Isso poderá ocorrer quando as pessoas compreenderem que as grandes cidades do mundo foram construídas por pessoas como nós, e que, portanto, também temos condições de fazer.

Que tal uma Campo Grande com a efervescência de ideias empreendedoras do Vale do Silício? Com o transporte público de Paris? Com a pujança econômica de Dubai? Com o paisagismo de Amsterdã, com a cultura de Nova Iorque? Com a organização de Tóquio? Futebol de Barcelona? E muitas outras qualidades de outras importantes metrópoles mundiais...

Parece absurdo, impossível... mas todas essas cidades começaram suas empreitadas um dia, e por meio do trabalho de seus habitantes que as construíram com afinco.

Nestes 118 anos de existência é notório que Campo Grande é um excelente lugar para se viver... é notório que tivemos mais acertos do que erros nesta jornada... mas fica uma sensação de que podemos mais... muito mais!

Sem dúvida, a localização geográfica é extraordinária e, caso a rota de escoamento de produtos pelos portos do Chile se concretize, Campo Grande será a referência para as exportações brasileiras pelo Pacífico, assim como São Paulo é referência para o Atlântico. Quando isto se tornar realidade, as oportunidades de negócios serão grandiosas e em proporção nunca vista em nossas terras.

É claro que para que possamos empreender, será necessário criar um ambiente de negócios propício, coisa que infelizmente hoje não existe... Vemos muitas empresas abandonarem nossa cidade e partirem para o vizinho Mato Grosso, por conta da carga tributária menos abusiva do que a praticada por aqui. Fora os investimentos que deixamos de atrair, devido ao peso do Estado ineficiente e burocrático.

Para sermos uma cidade mundial, para alcançarmos o papel de destaque e excelência, temos que começar pelo básico, dando o devido respeito às necessidades da população com educação, saúde e segurança de qualidade, mas não com medidas paliativas ou só aumentando o valor gasto, mas sim com a melhoria da gestão e combate a desvios e corrupção de forma contundente.

As pessoas ainda não se deram conta de que o futuro só depende delas, e não de governos... é preciso entender que um bom governo é aquele que arrecada o mínimo necessário, presta serviços de qualidade, não atrapalha a economia e não se intromete na vida das pessoas!

Que sigamos nos próximos anos acertando mais do que errando, e que os campo-grandenses sejam mais ousados, transformando nossa tão amada cidade naquele lugar que tanto sonhamos para esta e para as futuras gerações!