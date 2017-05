correio do estado Editorial desta sexta-feira: "Transtorno planejado"

A saúde do cidadão não pode ser transformada em moeda de negociação como vem ocorrendo. Trata-se de irresponsabilidade desmedida.

Como esperado e planejado, enfermeiros da Santa Casa paralisaram temporariamente as atividades ontem, porque não receberam os salários.

Assim, no sufoco e com tamanha pressão, a contratualização com a Prefeitura de Campo Grande foi prorrogada por 60 dias, para repasse mensal de R$ 20 milhões. E comprova-se agora a chantagem e as ameaças como método para tentar conseguir reajustar os repasses.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, já havia alertado que a bomba explodiria. Por isso, a Associação Beneficente de Campo Grande, mantenedora do hospital, empurrou as negociações até o último momento, culminando em transtornos aos pacientes. Infelizmente, teremos repetição dessa “briga” quando findar o prazo do contrato provisório.

Os enfermeiros só retornaram ao trabalho, ontem, depois da promessa da direção de que os pagamentos seriam depositados. Os efeitos da redução de pessoal, certamente, já foram sentidos neste período e poderiam ter consequências ainda mais graves.

A saúde do cidadão não pode ser transformada em moeda de negociação como vem ocorrendo. Trata-se de irresponsabilidade desmedida. Por isso, é oportuna e importantíssima a interferência de represante do Ministério da Saúde, que repassa os valores referentes aos procedimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, também tem o dever de averiguar se os recursos são bem utilizados.

Os rumos e a dimensão desse impasse preocupam mais a cada dia. A Associação Beneficente age como dona do hospital, mas depende de recursos públicos para se manter.

Além disso, o hospital sempre contou com auxílios da comunidade – seja por meio dos repasses feitos com dinheiro do contribuinte, ou até pelo esforço conjunto que foi feito ainda na época da construção. Por isso, o dever de prestar contas de forma mais clara e constante. Todo o processo só pode ser conduzido se houver essa lisura, inclusive sobre a receita com os contratos terceirizados de várias empresas que atendem diferentes especialidades no maior hospital do Estado.

Se prefeitura, governo do Estado e União não tiverem certeza sobre a correta aplicação dos recursos, estariam sendo omissos com a população. Pior, os responsáveis poderiam, futuramente, tornarem-se alvo de investigações, caso irregularidades fossem constatadas.

O pedido de R$ 3,5 milhões mensais precisa ser devidamente justificado pela Santa Casa. Para isso, é preciso eliminar dúvidas acerca de altos salários, contratos incoerentes que representam gastos desnecessários e, por fim, garantir o retorno desse investimento com melhorias no atendimento.

Não é a primeira vez que a diretoria da Associação Beneficente enfrenta dificuldades para administrar o hospital e repete o discurso de ameaças para buscar recursos. Mesmo alegando não ter interesses financeiros, a entidade brigou até mesmo na Justiça para estar no comando.

Essas interrupções no atendimento e o descontrole de gastos já resultaram em intervenção. Se pacientes forem ainda mais prejudicados, o impasse caminha até para se tornar caso de polícia.