CORREIO DO ESTADO Editorial desta segunda-feira: "Desafios na reta final"

A última semana de 2016 ainda será de grandes desafios para parcela da população em Campo Grande. Isso porque são, também, os dias derradeiros do mandato de Alcides Bernal, que chegou até aqui aos trancos e barrancos, deixando pelo caminho a cidade destroçada, dívida com fornecedores e atraso no pagamento do 13º de servidores, além de pendência com os terceirizados.

A gestão, que passou pelas mãos de Gilmar Olarte, tem como marca a incompetência, falta de experiência e de traquejo para transitar na esfera política e pública.

Não é à toa que o prefeito eleito Marcos Trad (PSD) já divulgou algumas das medidas que pretende tomar assim que assumir a gestão municipal.

É preciso dar um alento, mesmo antes de oficialmente estar na prefeitura, para que a população tenha certeza de que há projeto sendo formado, estudado e que será executado.

Uma das ações objetiva fortalecer o caixa afetado pela crise financeira no País e pela má administração de Bernal. A prorrogação do prazo de adesão da renegociação de dívidas é medida salutar, com intuito de atrair os devedores a pagar débitos antigos, principalmente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Além dos benefícios já previstos, a medida abrange ainda estender a data de vencimento do tributo de 2017. Esta poderia parecer concessão exageradas aos inadimplentes, mas é preciso recorrer a várias estratégias para tentar suprir deficiência financeira que, infelizmente, se traduz nos números do orçamento do próximo ano.

Marcos Trad também diz que pode recorrer à Justiça para reverter as medidas de última hora do prefeito. Além disso, juntamente com a equipe de trânsição, estuda rever os contratos de concessão dos serviços de água e esgoto, sob responsabilidade da Águas Guariroba e do transporte, prestado pelo Consórcio Guaicurus.

São algumas medidas que dão idéia do quanto é preocupante a situação da Prefeitura de Campo Grande.

A nova equipe tem nas mãos um grande desafio e problemas herdados no apagar das luzes da gestão Bernal: ficará para o próximo gestor a missão de pagar o 13º dos servidores, conforme determinação judicial decorrente de ação do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública e, ainda, o repasse ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão, entidade que vem enfrentando dificuldades por conta do atraso dos recursos via prefeitura. Isso porque não é permitido liberar valores durante o plantão judiciário, o que somente será possível a partir do dia 9 de janeiro.

O Natal foi amargo para os servidores que não tiveram o 13º para ajudar a pagar as contas e, ainda, para os terceirizados da Omep e Seleta, aqueles que realmente trabalharam e vivem pesadelo sem fim, na incerteza de quando vão receber os salários.

Ao que tudo indica, não haverá tempo hábil para que Bernal arrume a bagunça, parte dela, de responsabilidade de sua gestão. Agora, é preciso apelar para a resiliência e paciência para enfrentar os últimos dias de 2016, ano difícil para a economia do País, de reviravoltas políticas e, especificamente para Campo Grande, vítima de administração desarrazoada e inconsequente.