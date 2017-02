correio do estado Editorial desta quarta-feira: "Domínio no tapa-buraco"

Sempre o mesmo time continua faturando e as perspectivas de mudanças ainda parecem distantes.

Retomar o serviço de tapa-buraco representava uma das providências mais urgentes que a gestão de Marcos Trad teria de adotar ao assumir a Prefeitura de Campo Grande.

Qualquer condutor sabe da dificuldade que se tornou transitar pelas ruas da cidade. Quase impossível não cair em algum buraco no trajeto de casa ao trabalho, por exemplo.

Incomoda saber, no entanto, que a administração municipal continua dependente de contratos antigos, com empresas que já apresentavam graves problemas na execução das tarefas e, mesmo assim, continuam lucrando. As contratações são frequentemente prorrogadas e aditivadas. Sempre o mesmo time continua faturando e as perspectivas de mudanças ainda parecem distantes.

Desde o começo do ano, a Selco, Pavitec e Wala Engenharia executam o tapa-buraco em Campo Grande. A Selco protagonizou em 2015 escândalo do “tapa-buraco fantasma”, quando funcionário da empresa foi flagrado e filmado executando o trabalho em via do Parque dos Poderes onde sequer existia problema.

Cena que campo-grandenses já presenciaram em outros bairros da Capital. Os contratos, formalizados ainda em 2012, já não permitem novos aditamentos, o que abrigará contratações em caráter emergencial.

Nova licitação foi aberta ainda pelo ex-prefeito Alcides Bernal, mas está suspensa porque empresa entrou com mandado de segurança e obteve êxito em retornar à disputa.

A questão é avaliada pela Procuradoria do Município, que estuda abrir outro certame diante dos vícios já constatados nessa concorrência. Esse mesmo domínio ocorre ainda no setor de iluminação, pois quatro empresas responsáveis pela manutenção são vinculadas ao ex-secretário de Obras, João Antônio De Marco.

No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão da instalação das lâmpadas de LED e avalia pedir a anulação do contrato, formalizado pela gestão anterior sem licitação.

São incoerências que a administração municipal precisa corrigir. O secretário adjunto de Obras, Ariel Serra, disse que a expectativa é lançar em março o edital de licitação e antes promover a contratação emergencial.

Sem a possibilidade de protelar a vigência do tapa-buraco, é precisa pensar em alternativas para evitar que a situação das ruas da cidade torne-se ainda mais caótica. Mesmo com as finanças apertadas, a administração municipal irá desembolsar pelo menos R$ 7 milhões com esses reparos.

Paliativo que se tornou única alternativa diante da falta de manutenção das vias, que se arrasta há décadas e agravou-se nos últimos quatro anos.

Para evitar fraudes, a promessa era intensificar o trabalho de fiscalização. Algo que nem sempre vem ocorrendo, como constatado pelo próprio prefeito Marcos Trad, há duas semanas, quando, pessoalmente, reclamou dos trabalhos Rua João Pedro de Souza. Um flagrante esporádico.

A vigilância precisará ser constante e, por isso, é essencial incluir no planejamento a atuação de fiscais e contar com a contribuição da população.

A atual gestão precisa demonstrar que não têm amarras com grupos historicamente favorecidos. Por isso, tem dever de garantir lisura no processo licitatório do tapa-buraco e da iluminação pública. Com a celeridade que tais medidas exigem.