correio do estado Editorial desta quarta-feira: "Ameaças aos políticos"

O atual modelo de fazer política está desgastado e já não agrega credibilidade. É preciso repensá-lo e resgatar as verdadeiras atribuições de cada agente público, para servir à sociedade.

Há uma clara confusão hoje no real papel dos legisladores, com enxurrada de pedidos que extrapolam suas funções. Esse clientelismo e assistencialismo exagerado são graves ameaças à democracia, pois representam a troca de favores - muitas vezes com foco individual - para manter grupo fiel de eleitores.

Constituem-se estratégias nefastas e cruéis de agentes políticos que se aproveitam das fragilidades da população mais carente para perpetuarem seus projetos de poder. Práticas que precisam ser banidas.

A atual composição da Câmara de Vereadores de Campo Grande vem demonstrando, aos poucos, que pretende redefinir o modelo de atender aos apelos da comunidade.

Os pedidos recebidos são os mais variados: cestas básicas, bolsas de estudos, oportunidades de emprego, remédios, dinheiro para formaturas e até bolo de casamento, como mostrou reportagem publicada na edição de ontem do Correio do Estado.

Muitos representam demandas de vários outros campo-grandenses, mas há na lista solicitações que atendem a interesses apenas individuais. O vereador deve agir pensando na coletividade e elaborar projetos que possam auxiliar a resolver alguns desses apelos frequentes.

Ao legislador, cabe fiscalizar o Executivo, os trabalhos da própria Câmara Municipal, propor leis e discutir projetos que atendam aos interesses da comunidade.

O partido Rede promove campanha nacional para divulgação do papel parlamentar, movimento que o vereador Eduardo Romero já tinha iniciado na Casa. Outros vereadores já demonstram essa mesma postura. O estreante André Salineiro (PSDB) afixou na porta de seu gabinete informe com as atribuições dos vereadores. O mesmo debate estendeu-se ontem para a Assembleia Legislativa.

É inegável a necessidade de manter os gabinetes abertos para ouvir sugestões e até demandas da população. Mas, também compreender que ao vereador ou deputado caberá elaborar algum projeto ou enviar requerimento ao Executivo e não atender prontamente a essa demanda.

Hoje é frequente nas Casas de Leis ver pessoas que, praticamente toda semana, comparecem a gabinetes - tornaram-se quase “pedintes” profissionais. Uma prática que depende da permanência dessa conivência, brecha para o toma lá dá cá da política e até mesmo corrupção.

As transformações começam a ser feitas e devem envolver a conscientização de ambas as partes: político e eleitor. Poderiam ter iniciado ainda na fase de campanha quando, mesmo com as mudanças nas leis, candidatos continuaram gastando quantias injustificáveis e fazendo promessas que não condiziam com suas funções.

Agora, obviamente, são cobrados e sabem que não terão como cumpri-las. As mudanças devem ser ampliadas. Não há outro caminho para resgatar o respeito, a qualidade no meio político e, consequentemente, angariar melhorias sociais que possam beneficiar a coletividade.