CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste sábado/domingo:

"O impulso que faltava"

O 13º salário injetará R$ 2,39 bilhões na economia de MS, e pode ser o empurrão necessário para deixar a crise para trás.

Os fins de ano tendem a ser uma época de maior otimismo no cotidiano das pessoas, não somente pelas inúmeras festas e celebrações, mas também pelo verão, estação mais quente e, tradicionalmente, mais alegre. Neste período normalmente há mais esperança, por tratar-se de uma época em que circula mais dinheiro na economia e que representa o término de um ciclo de 12 meses, em que muitas coisas boas - e outras nem tão boas assim - ocorreram. É natural que haja ânimo, ou pelo menos novos planos, quando algo novo se inicia.

O horizonte que se desenha neste fim de 2017 é bem mais promissor que o avistado por brasileiros e sul-mato-grossenses nos últimos dois fins de ano. Pudera. Estávamos imersos em uma profunda crise política e econômica. Agora, pelo menos, a julgar pelos dados oficiais, em que há inflação baixa, e retomada - ainda que um pouco tímida - do crescimento econômico, o período de festas que está por vir tende a fazer jus ao nome que tem. No plano político, o fato de 2018 ser um ano eleitoral poderá significar, para a grande maioria, independentemente da preferência partidária, a libertação das turbulências vividas desde a última eleição presidencial.

Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) publicado nesta semana pelo Correio do Estado indica que o pagamento do 13º salário aos empregados de todos os setores - privado, público e beneficiários dos sistemas de previdência - injetará R$ 2,39 bilhões na economia de Mato Grosso do Sul. Este montante vem em boa hora e poderá ser o impulso que faltava para que no próximo ano a recuperação da economia se consolide.

São nada menos que 1.049.277 pessoas com o salário extra no bolso, ou em suas contas bancárias. O número é multiplicador, e poderá reaquecer o mercado sobre vários aspectos. O primeiro deles é o aumento do consumo, que resulta em incremento das vendas que, por sua vez, melhora o faturamento de empresários, comerciantes e prestadores de serviço, estes que, por lei, não têm direito a 13º salário, mas poderão auferir renda extra com mais dinheiro circulando na praça.

Os caixas do Estado e das prefeituras também contarão com um reforço. Em primeiro lugar, porque o consumo citado anteriormente resulta em aumento de arrecadação. Especialmente neste ano, os cofres públicos ficarão mais cheios, por causa dos controversos programas de refinanciamento de dívidas tributárias. Em meio as críticas por resultarem em privilégios aos maus pagadores, eles são uma oportunidade que os contribuintes têm de quitar suas dívidas, algumas delas pagas com o 13º salário.

O que esperamos é que neste período que se aproxima, funcionários, empresários e, sobretudo os políticos, ajam responsavelmente com o montante vultoso de recursos que será despejado na economia. Estes R$ 2,3 bilhões podem ser o empurrão necessário para que a partir do próximo ano a crise econômica fique para trás de uma vez por todas.