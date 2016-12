CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste sábado: "Ponto de desembarque"

O Aquário do Pantanal seria a alternativa para preencher essa “lacuna” no trajeto dos visitantes que conhecem o Estado.

Mato Grosso do Sul recebe, todos os anos, milhares de turistas que desejam conhecer as belezas do Pantanal, as águas cristalinas de Bonito e tantas outros atrativos, principalmente relacionados ao ecoturismo, que podem ser encontrados nos municípios do interior do Estado.

Campo Grande serve apenas como ponto de desembarque. Faltam opções, organização administrativa e, principalmente, vontade política. O Aquário do Pantanal seria a alternativa para preencher essa “lacuna” no trajeto dos visitantes que conhecem o Estado. Mas, parece estar cada vez mais difícil ver o empreendimento concluído. As obras estão paralisadas e sem qualquer previsão de serem retomadas. Teme-se que os investimentos milionários acabem desperdiçados de forma injustificada, por decisão incoerente que precisa ser urgentemente reavaliada.

Em outubro deste ano, o governador Reinaldo Azambuja declarou que não pretendia retomar a obra. Na visão do gestor estadual, com a restrição de recursos seria preferível construir hospitais - algo que foi prometido durante sua campanha eleitoral. A decisão provocou enxurrada de críticas. Afinal, os campo-grandenses não querem ver verba pública jogada fora. Até agora, a inércia continua. O Aquário está, aos poucos, transformando-se em “elefante branco”. A retoma da construção - que até chegou a ser anunciada no começo do ano - foi praticamente ficctícia. A Egelte Engenharia não recebeu e, consequentemente, paralisou o pouco trabalho que havia feito neste curto período.

Essa obra gigantesca foi marcada por contradições. Cada hora novo preço é definido. Começou com orçamento de R$ 84 milhões e, atualmente, os gastos já saltaram para R$ 230 milhões. As estimativas da atual gestão também passam por variações significativas. Em 2014, o secretário estadual de Obras, Marcelo Miglioli, chegou a declarar que os R$ 34 milhões deixados pela equipe anterior seriam suficientes. Cálculos voltaram a ser refeitos e os novos preços já subiram.

Cada hora muda-se a conta: R$ 60 milhões, R$ 80 milhões e por aí vai. Análise técnica que precisa ser aperfeiçoada. O receio é mais meses passem, nada seja feito e o término do Aquário acabe ficando ainda mais caro. Isso sem incluir o que a população deixa de ganhar em decorrência do abandono, com novos empregos que poderiam ser gerados.

Não há explicação convincente para, repentinamente, avaliarem que todo o empreendimento milionário foi engano. Por mais que, democraticamente, as gestões mudem, não há o direito de desconstruir, ignorar ou engavetar projetos anteriores. O turismo em Campo Grande está praticamente abandonado há muito tempo. Obviamente, a prefeitura tem sua parcela de culpa por ter negligenciado as poucas opções existentes, que acabaram esquecidas, a exemplo do City Tour.

Mas é inegável que a principal oportunidade de alavancar o setor na Capital consiste em abrir o Aquário do Pantanal para visitação. Esse descaso e falta de vontade para terminar a obra contribui diretamente para que Campo Grande continue a ser apenas ponto de passagem para os turistas. É preciso repensar investimentos e dar respostas coerentes à população.