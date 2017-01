CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste sábado: "Lista de transtornos"

Caçambas lotadas de entulhos estão espalhadas pelas ruas de Campo Grande. O problema tornou-se mais crítico e evidente nos últimos dias, depois do fechamento do aterro, no Jardim Noroeste, por determinação judicial. O transtorno, porém, não é de hoje. A fiscalização que deveria ser feita pela prefeitura nunca ocorreu. Com isso, temos uma lista de irregularidades.

A começar pela falta de adequações no espaço destinado para depositar os restos de materiais de construção. Não há qualquer controle sobre os resíduos que chegam ao local, que operava sem licença e estava tornando-se o novo lixão da cidade. As empresas lucram ao “alugar” as caçambas e ao transportar os entulhos até o aterro, mas apenas transferem a responsabilidade dessa área à prefeitura. O serviço não pode continuar sem regras.

Algumas caçambas oferecem riscos ao trânsito “largadas” nos locais destinados ao estacionamento de veículos. Também há ameaça à saúde, por permanecerem dias com restos de entulho e até lixo doméstico depositado indevidamente. Tratam-se de materiais que podem acumular água, favorecendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Neste momento, há ainda o agravante do descarte irregular dos restos de construção, que vem ocorrendo em outros terrenos da cidade por algumas empresas que alegam estar sem alternativa de locais para depositar os entulhos. Outra ilegalidade que não está sendo devidamente fiscalizada.

Mais um problema neste momento em que a Capital já enfrenta colapso herdado pela má gestão de Alcides Bernal. O prefeito Marcos Trad já declarou que sua equipe iniciou estudo para criar algumas regras. O objetivo é evitar que as caçambas fiquem nas ruas, deixando-as no terreno onde a obra está sendo executada. Afinal, muitas vezes, até acabam representando problema para o trânsito.

Outro projeto é criar uma taxa para a deposição dos resíduos no aterro. Assim, a responsabilidade pelas adequações, manutenção do espaço e verificação dos materiais ali depositados não resultaria em custos apenas à administração municipal e, consequentemente, aos contribuintes. As empresas também passariam a ter obrigações inerentes as suas atividades, como ocorre em outros setores

À prefeitura, obviamente, caberá o papel de fiscalizar o cumprimento às novas normas e, caso não sejam acatadas, aplicar multas. Há, inclusive, de se pensar sobre possibilidade de outros locais abrigarem o novo aterro, até mesmo aproveitando as áreas de areeiros desativados no entorno da cidade. Debate e estudos técnicos são essenciais para garantir que esse tema não continue negligenciado, resultando na desorganização atual. Outro problema que, pela determinação judicial, deveria ser solucionado com urgência, mas esbarra em problemas financeiros.

É inaceitável que numa época em que se busca a importância da preservação do meio ambiente e da aplicação da lei de resíduos sólidos tenhamos novo lixão sendo criado na cidade, justamente pela falta de regras. Infelizmente, hoje gestores adotando providências apenas no afogadilho, por falta de planejamento e organização. Espera-se que, agora, as mudanças sejam estudas e discutidas previamente.