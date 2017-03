CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste sábado: "Desordem na prefeitura"

Há mais de 60 dias, a desordem ainda permanece em alguns setores da Prefeitura de Campo Grande. Displicência que fica evidente no desleixo com a cidade. Sabe-se que a necessidade de resolução rápida esbarra em alguns trâmites burocráticos, inerentes às ações do poder público, a exemplo das aquisições e contratações feitas por meio de licitações. Há casos em que essas explicações não são justificadas, pois certames para compras de produtos nem sequer foram lançados ou simplesmente não há esse tipo de exigência. Aí o problema passa a ser omissão ou ineficiência, falhas que dominaram a gestão passada e precisam ser banidas para que o cenário de caos não se repita.

Ao percorrer algumas ruas da região central ou dos bairros, os transtornos logo são notados. O motorista precisa enfrentar a buraqueira que tomou conta das vias. Já o pedestre tem de encarar os obstáculos nas calçadas ou, em alguns casos, é “expulso” desses espaços, tomados de mato, quebrados ou até invadidos por construções. Surpreende, portanto, que diante de tantas irregularidades a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana tenha emitido apenas 48 notificações neste ano, por descumprimento às normas para o passeio público. Número inferior inclusive à média mensal de fiscalização feita durante a gestão de Alcides Bernal, marcada justamente pela paralisia dos serviços públicos. O titular da pasta, José Marcos da Fonseca, justifica que a equipe de fiscais é insuficiente, mas não soube precisar quantos estão atuando.

A letargia parece estar arraigada ao poder público, pois medidas que deveriam fazer parte do cotidiano travam. Esse sistema ineficaz acaba servindo de estímulo às irregularidades. Como não há punição, aqueles que cumprem as normas sentem-se injustiçados e quem ainda não atendeu aos requisitos acaba protelando, certo de que não será cobrado. É o que ocorre no caso das calçadas, limpeza de terrenos, regularização de obras ou até mesmo com as normas de trânsito.

A desorganização estende-se ainda para outras secretarias. É o caso dos canteiros das avenidas da Capital, onde formigueiros continuam aumentando. A Agência Municipal de Planejamento Urbano (Planurb) espera ainda pela compra de venenos, uma vez que não havia estoque da gestão anterior. Em dois meses, novamente, surpreende a demora para essa providência. Na área de Infraestrutura, o tapa-buraco vem sendo a prioridade da prefeitura, dada a calamidade das ruas da cidade. Mesmo assim, os trabalhos não seguem critérios, com calendário definido às pressas. Ruas movimentadas, a exemplo da 14 de Julho, permanecem esquecidas.

Há, obviamente, pontos positivos a serem ressaltados, como o esforço na área de Finanças e Planejamento para definir meios de incrementar a receita, ou na área da Saúde, repleta de urgências que começam a ser atendidas. As compras de medicamentos, que faltaram durante meses, já estão em fase final. Para que a atual gestão tenha resultados positivos, porém, é essencial que haja essa consonância em todos os setores. Equidade ainda não alcançada.