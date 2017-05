CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste sábado: "Crimes contra a infância"

Investigações demonstram a grave vulnerabilidade social a que crianças são submetidas. O sistema de proteção é frágil...

Enquanto os brasileiros acompanham, atônitos, a delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, revelando graves escândalos de corrupção no âmbito da Lava Jato, outra operação foi desencadeada para desvendar crimes também de efeito desolador. Na quinta-feira, policiais federais cumpriram 93 mandados de busca e apreensão, em 18 estados, por crimes relacionados à pornografia infantil. Em Campo Grande, foram dez mandados e três pessoas presas. Essa ação policial escancara graves crimes cometidos por pessoas que armazenavam e compartilhavam fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. Além das punições criminais previstas em lei, as investigações demonstram a grave vulnerabilidade social a que crianças são submetidas. O sistema de proteção é frágil, não alcança a raiz dos problemas.

Na Capital, sabe-se que foram presos um advogado, um comerciante e um estudante de Direito em endereços no Guanandi, na Chácara Cachoeira e na Vila Carvalho. A Polícia Federal não revelou nomes, sob a justificativa de que poderia haver prejuízos as outras etapas das investigações, que visam justamente identificar demais envolvidos. A condenação prévia – decorrente do efeito da divulgação sem a coleta de todas as provas – também seria um erro, mas nota-se a disparidade com outras operações em que as apurações ainda estão em andamento e em que há amplo alarde. Por mais que haja essa prudência inicial, é importante que a sociedade possa conhecer os eventuais indiciados, como geralmente ocorre na divulgação de outras prisões. Há, por exemplo, informação de um professor envolvido, algo que certamente trará apreensão a pais, por isso, a necessidade de esclarecimentos.

Policiais encontram dificuldade enorme para conter os criminosos da internet, que continuam abastecendo pedófilos. Assim, a rede de exploração sexual segue sendo ampliada e destruindo infâncias. As dificuldades transcendem até mesmo a capacidade operacional, pois cada vez mais se tornam necessários investimentos em aparatos tecnológicos e na devida qualificação dos agentes para tentar rastrear as ilegalidades no mundo cibernético. Estamos diante de forças de segurança que não conseguem conter o crime nas fronteiras físicas, pois, diariamente, drogas e armas chegam ao País passando pelas estradas de Mato Grosso do Sul. Esses desafios são potencializados quando transportados para a internet. Trata-se, porém, de crime finalizado no mundo virtual, mas com efeitos devastadores no mundo real, em que crianças perdem seus direitos mais fundamentais de viver de forma digna, tendo acesso à educação, à saúde, ao lazer e, até mesmo, ao brincar.

A operação ocorreu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que remete a crime ocorrido em 1973, quando menina de 8 anos foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Os acusados não foram punidos e o processo foi arquivado. Por isso, o 18 de maio é também lembrado pela impunidade, situação que, 44 anos depois, permanece em vários casos envolvendo crianças, seja pela dificuldade de apontar os culpados, seja até pela fragilidade social. Algo que só se agrava com o caos vivenciado no País.