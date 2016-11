CORREIO DO ESTADO Confira o editorial deste domingo: "Corrida contra o tempo" A ação do prefeito eleito da Capital, Marquinhos Trad, precisa ser mais contundente para evitar que se perpetue os erros cometidos por Alcides Bernal.

O processo de transição administrativa de Campo Grande parecia ser promissor. Porém, passado quase um mês do resultado da eleição, vê-se que a procrastinação e a falta de comunicação imperam e podem prejudicar ainda mais a cidade, já afetada pela gestão inconsequente dos últimos anos. A ação do prefeito eleito da Capital, Marquinhos Trad, precisa ser mais contundente para evitar que se perpetue os erros cometidos por Alcides Bernal. Porém, por enquanto, não é o que vem acontecendo.

A equipe de transição de Marquinhos ainda não tem muitos dados em mãos. As reuniões que deveriam suprir o grupo com as informações necessárias estão sendo desmarcadas. Somente na sexta-feira é que foi divulgada a formação da equipe da administração municipal.

A situação, sabidamente, é grave. Na última semana, no balanço das contas apresentado na Câmara de Vereadores, o secretário de Finanças, Disney Fernandes disse que a projeção orçamentária para 2017 é de R$ 3,59 bilhões. O valor é R$ 458 milhões menor do que o anteriormente estimado. Marquinhos surpreendeu-se com a diferença e questionou a “maquiagem” dada até agora para os números.

A falta de comunicação é uma das principais marcas da gestão Bernal. A relação com a Câmara de Vereadores é uma prova disso. Pouco depois de assumir a prefeitura, os ânimos se acirraram e não havia diálogo com o Legislativo. Na segunda fase do mandato, no retorno após afastamento de Gilmar Olarte, esperava-se que o progressista tivesse aprendido a lição. Chegou a ensaiar discurso de busca pela harmonia, mas que não se sustentou com o passar do tempo.

O resultado é gestão truncada, vetos derrubados e aprovação de projetos esdrúxulos, um “castigo”dos vereadores imposto a Bernal, mas que tem como principal vítima a população de Campo Grande. Um deles é o que determina o serviço de tapa-buracos em algumas avenidas e ruas somente no período noturno. Outro exemplo é o reajuste dos servidores, que ficou pelo caminho por conta da inoperância administrativa e de estratégia equivocada da Casa de Leis. O índice proposto foi recusado e, até agora, não há solução para o imbróglio, pendente na justiça.

Marquinhos Trad precisa assumir o protagonismo do processo de transição para que o trabalho deslanche. Porém, fica difícil incumbir-se dessa tarefa árdua enquanto continuar na Assembleia Legislativa. Falta pouco para o fim dos trabalhos parlamentares este ano, mas é tempo precioso que poderia estar a serviço das necessidades do município. Os desafios são muitos e o calendário exíguo.

A perspectiva econômica para 2017 ainda é pessimista e, por isso, é preciso prepara-se para os próximos anos. Por isso, a fase de transição é extremamente importante para que o prefeito eleito possa assumir já com ideia das estratégias que precisam ser adotadas. Não dá para tomar ciência da complexidade dos problemas em janeiro. É corrida contra tempo que o próximo gestor ainda está muito atrás da linha de chegada.