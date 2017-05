CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta terça-feira: "Surpresas desagradáveis"

A desestruturação política e econômica influenciou outras áreas, essenciais para garantir mais qualidade de vida à população.

A crise política está longe do fim. A cada dia, surgem novos desdobramentos de esquemas de corrupção, os quais, por mais que sejam recorrentes, ainda indignam os brasileiros. Agora, a nova bomba que pode atingir o PT e outros partidos chama-se Antonio Palocci. O ex-ministro é considerado essencial para entregar as peças que faltavam às investigações e iniciou as tratativas para acordo de delação premiada. Nesta semana, outras revelações causaram explosões no meio político, com as informações prestadas pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. No vale-tudo das negociatas, apela-se até para tirar a roupa e fechar acordo na sauna, como teria ocorrido na casa do senador cassado Delcídio do Amaral (ex-PT).

Cresce o temor de reflexos na economia, pois especulações apontam que Palocci poderá entregar nomes ligados a importantes instituições financeiras ou grandes empresários ainda não citados nas fases anteriores da Lava Jato. Grandes empreiteiras do País precisaram vender ativos, demitir, suspender obras e até ingressar com recuperação judicial depois dos escândalos descobertos pela operação. Mas há algo maior em jogo. Era preciso cessar as irregularidades envolvendopagamento de propina para abocanhar contratos vultosos. A construtora Odebrecht protagonizou o principal capítulo dos escândalos e, nas delações de empresários, aparecem nomes dos mais diferentes políticos, complicando até mesmo o presidente Michel Temer.

O setor da construção civil, que vivenciava período de expansão, ingressou numa derrocada ininterrupta, contribuindo consideravelmente para o alto índice de 14,2 milhões de desempregados no País. Praticamente, todos os setores enfrentaram os reflexos da recessão. A desestruturação política e econômica influenciou outras áreas, essenciais para garantir mais qualidade de vida à população. Assim, o contingenciamento de recursos foi além do setor de infraestrutura, alcançando até mesmo segurança, saúde, assistência social e educação. Aos brasileiros, a sequência de surpresas desagradáveis só aumenta.

Há anos, os sul-mato-grossenses acompanham diariamente apreensões de maconha e cocaína nas rodovias. Sabendo da fragilidade de nossa fronteira, os traficantes ficaram ainda mais audaciosos e ampliaram a atuação. Agora, quase todos os dias, os flagrantes somam toneladas e sabe-se que, ainda assim, não representam nem metade da quantidade de droga e armas que chega ao País para abastecer vários estados. Os planos para aumentar efetivo ou até mesmo para aprimorar os aparatos tecnológicos de vigilância ficaram pendentes diante do corte de verbas. Trata-se de apenas um dos vários exemplos de reflexos da falência do poder público, com efeitos diretos no aumento da criminalidade.

As novas revelações que tendem a ser feitas devem servir de estímulo para um caminho em busca da reestruturação e do resgate de confiança. Algo que só ocorrerá se não houver impunidade. O alento é que, assim, surpresas positivas comecem a surgir.