Confira o editorial desta terça-feira: "Inquietação na economia"

Grave ameaça à economia de nosso Estado, bastante dependente dos empreendimentos desse grupo, considerado gigante mundial nos setores em que atua.

Os vultosos investimentos do Grupo J&F - que controla o JBS e a Eldorado Celulose - em Mato Grosso do Sul tornam-se motivos de preocupação, à medida que as investigações da Polícia Federal avançam e demonstram perigoso comprometimento de seus responsáveis em irregularidades. O alerta já tinha sido dado em desdobramentos da Operação Lava Jato. Desta vez, o Ministério Público Federal pede à Justiça Federal o bloqueio de R$ 3,8 bilhões de Joesley Batista, dono da J&F, e de José Carlos Grubisich Filho, presidente da Eldorado Celulose. Grave ameaça à economia de nosso Estado, bastante dependente dos empreendimentos desse grupo, considerado gigante mundial nos setores em que atua.

O domínio no mercado de carnes já gerou inquietações em Mato Grosso do Sul. Frigoríficos menores queixam-se da concorrência desleal, que acaba sendo municiada pelo governo do Estado ao conceder significativos incentivos fiscais ao JBS-Friboi. No fim de 2015, o grupo foi beneficiado com R$ 1 bilhão de descontos em impostos para instalação de quatro unidades de aves e suínos na região sul do Estado. A contrapartida da benesse consiste na geração de 3 mil empregos diretos. O temor no momento surge diante da possibilidade de a empresa cessar os investimentos ou, pior, ter de fechar unidades, dependendo dos impactos no mercado financeiro e da proporção das investigações. Afinal, só a notícia do novo pedido para bloqueio de bens já repercute negativamente na valorização das empresas pertencentes ao grupo.

Anteriormente, os bens dos empresários já tinham sido congelados por ordem judicial. Acordo foi formalizado mediante comprometimento do depósito em juízo de R$ 1,51 bilhão em seguro-garantia ou títulos públicos federais. A medida foi descumprida e, por isso, o novo pedido. Há receio de que o desenrolar das apurações aponte mais incongruências em contratos e novas suspeitas que possam comprometer as finanças do grupo. Além de ser agraciado com benefícios fiscais, o JBS - generoso doador de campanhas eleitorais, com intrínseca ligação com vários políticos -, também teria privilégios para obter empréstimos do BNDES, como revela auditoria do Tribunal de Contas.

Todo esse mega-aporte financeiro ajudou a transformar o grupo em líder nos segmentos que atua. Além do reflexo das apurações em andamento, há fatores preocupantes no cenário local. Recentemente, a unidade de Coxim do JBS foi fechada e 200 funcionários demitidos. A justificativa foi impasse relacionado a questões contratuais, mas teme-se reflexo em outras plantas. Em Três Lagoas, a segunda fase, para ampliação da Eldorado Brasil, ainda não avançou. Mesmo assim, a empresa mantém a data de inauguração para julho de 2018. Com essa inauguração, a unidade se transformaria na maior produtora de celulose no mundo. A meta é gerar 400 empresas depois da conclusão.

Os planos continuam audaciosos, mas são inegáveis a inquietação e a incerteza diante da forte dependência de nossa economia dos investimentos, empregos e receita gerada pelo grupo investigado. Benefícios que, infelizmente, tem se transformado em preocupações.