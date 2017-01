CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta terça-feira: "Descontrole social"

Sem qualquer controle, continua aumentando a quantidade de favelas espalhadas em diferentes bairros de Campo Grande. A recessão econômica, o desemprego e a estagnação de investimentos no setor habitacional contribuíram para esse cenário intrigante e desolador. Impossível imaginar que a gestão deMarcos Trad encontrará soluções com apenas 17 dias à frente da prefeitura. Espera-se que esse tema tenha sido debatido pela equipe de transição e que providências sejam tomadas com urgência para, ao menos, garantir as condições mínimas de sobrevivência com dignidade a esses moradores. Em muitos casos, como já mostrado em reportagens divulgadas pelo Correio do Estado no ano passado e em matéria publicada hoje, várias pessoas estão morando de forma completamente improvisada, sem contar nem com água ou energia elétrica.

Sabe-se que invasões configuram ilegalidade, mas em hipótese alguma garantir auxílio a essas famílias seria compactuar com algo irregular. Trata-se do mínimo de humanidade e até mesmo do respeito a princípios constitucionais, que asseguram direitos sociais, como educação, saúde, moradia e assistência aos desamparados. Pessoas não vão morar em barracos, sem qualquer estrutura, apenas por opção. É evidente que precisam de ajuda e, nesse aspecto, aparece o papel do poder público. Organizar esses espaços, garantir que as crianças sejam matriculadas nas escolas, oferecer assistência inicial e até mesmo oportunidades para que as pessoas voltem a trabalhar, obter renda e, quem sabe, em pouco tempo, não estarão mais dependentes do poder público. Essa seria a intervenção necessária, mas destoa do que qualquer política de assistencialismo contempla.

Oferecer casas para essas famílias poderia gerar injustiça com quem, há anos, aguarda na fila pelas moradias populares, que deixaram de ser construídas nos últimos anos. Aí sim, poderia ocorrer equívoco na atuação da administração municipal, gerando estímulo às invasões. Seria importante que o prefeito Marcos Trad fosse a essas áreas, conhecer as dificuldades das famílias e, depois, planejar com sua equipe a melhor forma de atendê-las. Certamente, seria mais produtivo do que percorrer as ruas da cidade para visitar buracos, numa realidade conhecida por qualquer condutor, ou fazer a medida da espessura do asfalto, algo que poderia ser delegado a técnicos da área. A população quer resultados e espera que a administração seja feita com seriedade, sem jogo de cenas.

Os campo-grandenses foram bastante castigados com gestões medíocres, em que investimentos ficaram estagnados e até as necessidades básicas deixaram de ser atendidas. É indiscutível a tarefa do prefeito em estar presente, dialogando e conhecendo as reivindicações da comunidade. Ao mesmo tempo, é preciso equilibrar as agendas públicas com organização e trabalho em equipe para que esses apelos sejam atendidos. Diante de várias dívidas, obras inacabadas e estoques de produtos no limite, o prefeito precisa estabelecer prioridade e não deixar que novas pendências acumulem-se, agravando o colapso na Capital.