CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta terça-feira: "Conduta criminosa"

A lista de problemas e a tentativa de fraudar informações deveriam servir como critério para apuração mais rigorosa, mas a displicência continua.

Inaceitável que praças, parques e ruas de Campo Grande permaneçam sujas durante meses, enquanto a empresa CG Solurb fatura milhões para executar esses serviços. E, pior, sem receber nenhum tipo de cobrança e punição por ignorar cláusulas contratuais. Está evidente que os trabalhos não correspondem à qualidade ou quantidade necessários. Há fatos ainda mais graves. Relatórios que mostram dados falsos, apontando serviços que simplesmente não foram feitos. Há uma quebra de confiança e até situação criminosa que precisa ser devidamente apurada.

O Município não pode ser complacente com irregularidades, que configuram desperdício de dinheiro público e desrespeito com as necessidades da população. Tampouco, Ministério Público Estadual pode omitir-se neste tipo de situação. É preciso que inquéritos avancem e encontrem as explicações para as ineficiências que continuam incompreensíveis. Infelizmente, parece não haver mesmo empenho para apurar esses despautérios, como ocorre com outros casos em que as apurações são iniciadas com base em denúncias infundadas e sem qualquer indício para comprová-las. Falta critério!

Por mais que alguma medida seja adotada agora, já teremos longo atraso a ser recuperado. Passaram-se quatro anos desde que a licitação foi concluída, tendo como vencedora o consórcio formado pelas empresas Ld Construções e Financial. Se, neste período, algum prejuízo for constatado, a devolução de dinheiro tornar-se-á medida indispensável. Por enquanto, relatório aponta que houve cobrança acima do serviço executado. Além disso, a negligência permanece evidente no descuido em vários parques e até nas ruas da cidade. Há urgência em buscar clareza do contrato e dos aumentos exorbitantes, que até agora soam como algo completamente incompreensível.

Há incoerências apontadas desde a assinatura do contrato, seja pelo fato de a empresa não dispor do patrimônio mínimo exigido para disputar o certame (conforme aponta laudo da Polícia Federal), ou pelas irregularidades no serviço prestado. Pelos discursos, os campo-grandenses foram iludidos de que a empresa iria assumir a limpeza de canteiros de avenidas, parques e praças em toda cidade. Pouco tempo depois, descobriu-se que alguns bairros tinham sido excluídos do acordo e, em 2014, ocorreu a majoração absurda com valores quase dobrando de tamanho. Assim, permanece o jogo de empurra quando ocorre a cobrança sobre a falta de cuidado em determinado espaço. Ninguém assume a responsabilidade.

Mesmo recebendo R$ 279 milhões desde dezembro de 2012, a Solurb não cumpre várias obrigações. A coleta seletiva está pela metade, a limpeza de áreas públicas não chega a toda cidade e a Unidade para Tratamento de Resíduos também não opera como prometido. A lista de problemas e a tentativa de fraudar informações deveriam servir como critério para apuração mais rigorosa, mas a displicência continua. Cria-se a estigma de “farra” com dinheiro público e contratos passam a ser vistos como duvidosos justamente pela falta de controle. Quem perde, como sempre, é o cidadão que fica refém de serviços de péssima qualidade ou incompletos.