CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta sexta-feira: "Tormento aos gestores"

Se houvesse, de fato, rigor nas atuações, Bernal já deveria ter sido responsabilizado criminalmente, sendo alvo de diversas ações judiciais.

O Ministério Público Estadual tenta mandar na Prefeitura de Campo Grande, usando o subterfúgio de cumprir suas atribuições de fiscalização para cobrar aprimoramento do serviço público. Há menos de um mês no cargo, em tom de desabafo, o prefeito Marcos Trad reclamou do exagero dos promotores, pois a cada dia recebe um novo ofício solicitando providências ou informações. Lastimável que uma instituição importante tenha perdido sua real utilidade por pura falta de controle e organização. Transformou-se em verdadeiro tormento para gestores, que se sentem constrangidos e até mesmo temerosos para exercer a função de administrar.

A autonomia funcional dos promotores, garantida pela Constituição Brasileira, assegura-lhes a possibilidade de abrir centenas de inquéritos, requisitar informações repetidas vezes, fazer recomendações e pedidos que, se não atendidos, podem se transformar em ações judiciais. Dessa forma, tem-se enxurrada de procedimentos que, muitas vezes, não têm resultados efetivos. Vários deles são arquivados porque não foram encontrados elementos suficientes. Mas, pode ser tarde demais para recuperar a imagem da pessoa apontada como autora de supostas irregularidades.

Há clara demonstração de falta de controle, como se não tivesse chefia capaz de promover essa organização. Cada promotor faz as cobranças inerentes a sua área de atuação, sem preocupações com o contexto econômico e político enfrentado na cidade. Parecem viver em uma realidade utópica, imaginária, em que a recessão financeira do País não existe e todos os serviços públicos deveriam ter a máxima qualidade. Bom seria! Qualquer gestor também gostaria desse resultado positivo que, certamente, serviria até para credenciá-lo a qualquer pretensão futura politicamente.

Há ainda demonstração de incoerência quando acompanhamos as diversas cobranças feitas à Trad se comparadas à displicência na gestão de Alcides Bernal. Qualquer campo-grandense sabe do desastre deixado em Campo Grande pela administração municipal anterior. Se houvesse, de fato, rigor nas atuações, Bernal já deveria ter sido responsabilizado criminalmente, sendo alvo de diversas ações judiciais. Não é o que ocorre. Naquele tempo, parece que o MPE não via os buracos que tomavam as ruas da cidade, a falta de remédios e materiais básicos nos postos de saúde ou a paralisação de diversas obras, que acarreta em evidente desperdício de dinheiro público.

A instituição deve agir com imparcialidade para manter sua credibilidade. As regras rigorosas parecem, no entanto, não valer para todos. Aí cabe o papel de chefia para exigir que os preceitos de ética e igualdade sejam aplicados, descartando qualquer conotação de critério político. Hoje, o MPE tem tentando assumir papel no comando do Executivo, mesmo sem disputar eleição, extrapolando suas funções de fiscalização e cobrando medidas inexequíveis para qualquer gestor.

É preciso sair do mundo imaginário que parece só ser possível de quem enxerga os problemas de dentro de um gabinete. Vale ter mais bom senso e, certamente. as cobranças deixarão de virar tormento para tornarem-se contribuições.