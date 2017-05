CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta sexta-feira: "Domínio dos criminosos"

Os estados jamais conseguirão vencer a violência ou a guerra de facções sem atacar a origem dos problemas.

Todos os dias, temos centenas de crimes violentos em diferentes estados brasileiros que evidenciam a necessidade de ações integradas para melhorar a segurança nas regiões fronteiriças com Paraguai e Bolívia. Apesar de alguns avanços iniciais, decorrentes do compartilhamento de dados e de informações sigilosas sobre investigações, a aliança ainda é limitada a estados próximos e não contempla ações mais efetivas de fiscalização. Sem participação completa, infelizmente, continuaremos a acompanhar o avanço da guerra de traficantes, as remessas de maconha e cocaína que chegam facilmente a todos os municípios brasileiros e uma quantidade absurda de armas usadas em assaltos e assassinatos.

Nesta semana, o Rio de Janeiro voltou a ser palco de guerra entre traficantes. Operação policial resultou na prisão de 40 pessoas e apreensão de 32 fuzis e três pistolas na Cidade Alta, em Cordovil. Em represália às prisões, criminosos queimaram ônibus e caminhões. Para muitos, o fato poderia ser encarado como algo distante, que reflete deficiências na segurança de outro estado. É preciso, porém, refletir sobre a origem das armas usadas pelos criminosos. Há ligação intrínseca com a apreensão de arsenal na noite de quarta-feira em casa luxuosa de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Essas armas seriam trazidas para o Brasil ou usadas, até mesmo, para que as facções ampliassem seu domínio na fronteira, suspeita reforçada pelo fato de quatro brasileiros, possivelmente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), estarem entre os presos.

No planejamento estratégico – que hoje permanece apenas no discurso –, há necessidade de envolver as forças de segurança dos países vizinhos nas operações, para tentar conter os criminosos. As facções brasileiras têm ampliado os ataques e as disputas no Paraguai, resultando em mortes e roubos, a exemplo da ação cinematográfica durante assalto milionário à empresa de transporte de valores Prosegur, em Ciudad del Leste, quando US$ 40 milhões foram levados. Neste caso específico, houve trabalho conjunto de policiais brasileiros e paraguaios para tentar localizar os envolvidos e recuperar, ao menos, parte do dinheiro. Integração esporádica que daria resultados positivos para todos se fosse feita de forma permanente.

Secretários estaduais de Segurança de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Goiás participaram, neste ano, de reuniões para debater operações conjuntas. Mas a integração permanece apenas no patamar institucional. O mesmo ocorre com o Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras (Sisfron), que ainda não apresenta resultados práticos e carece de investimentos milionários, adiados frequentemente por conta da crise econômica. Os estados jamais conseguirão vencer a violência ou a guerra de facções sem atacar a origem dos problemas. Não adianta apostar em fiscalização que conta apenas com a sorte. Sem essa organização colocada em prática, a criminalidade continuará dominando.