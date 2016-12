CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta sexta-feira: "Despedida à la Bernal"

Em um de seus últimos atos como prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal resolveu cancelar o contrato com a CG Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo e limpeza da cidade. Não há justificativa convincente para essa medida a apenas três dias do término do mandato. Fica clara a tentativa de complicar a administração de seu sucessor, Marcos Trad, que já receberá como herança a administração municipal repleta de dívidas, sem dinheiro em caixa e completamente desorganizada. O revanchismo político jamais pode se sobrepor aos interesses da população. A vigarice de Bernal e o tom de maldade inferem-se no fato dessa decisão estar baseada em laudo de investigação da Polícia Federal, concluído ainda em 2015.

Passou-se um ano sem que Bernal agisse. Sabia das dificuldades que iria enfrentar caso decidisse romper o contrato. Nestes casos, a interferência da Justiça é praticamente inevitável e, por isso, as providências não são tão rápidas e simples quanto tenta demonstrar em discursos. Nem que quisesse, Marcos Trad conseguiria essa solução em apenas dois meses - prazo em que, por meio de decreto, Bernal estipulou a continuidade do serviço da coleta de lixo. Além da forte possibilidade de gerar o impassejudicial, como já ocorre para obrigar o pagamento à Solurb por meio de decisão que obriga o bloqueio em contas do município, haveria necessidade de lançar novo edital de licitação para contratar outra empresa, trabalho que exige estudo técnico amplo até para evitar que problemas contratuais acabem se repetindo.

Bernal, certamente, não tem esse novo edital elaborado. Sabe-se que, nestes últimos quatro anos, vários certames foram constantemente cancelados para correções por pura falta de competência. Não se discute a necessidade de rever algumas exigências que a Solurb não está cumprindo. À época da contratação, falava-se que a limpeza seria feita em toda a cidade, mas, pouco depois, verificou-se que determinadas regiões não tinham sido contempladas no contrato. Até metade do ano passado, o consórcio tinha sido beneficiado com aumentos astronômicos, de 232%, por meio de aditivos concedidos, principalmente durante a gestão de Gilmar Olarte. O montante passou de R$ 4,3 milhões por mês, em 2012, para R$ 14,3 milhões. Majoração injustificável. O montante pago só diminuiu depois da judicialização.

O gestor municipal tem o dever de fiscalizar se as obrigações contratuais estão sendo cumpridas. Marcos Trad já anunciou que deve fazer essa revisão em relação ainda a outras concessões, a exemplo do transporte coletivo, sob responsabilidade do Consórcio Guaicurus, e do fornecimento de água e tratamento de esgoto, atribuições da Águas Guariroba. Essas questões, porém, não devem ser resolvidas no afogadilho. A atitude de Bernal apenas cria um problema, em vez de tentar resolvê-lo. Ainda mais, sem qualquer diálogo prévio com a equipe de transição, algo que caracteriza ainda mais a “malandragem”. A cidade, infelizmente, já sofre efeitos deletérios da má gestão, evidentes nas ruas esburacadas, canteiros cheios de mato e formigueiros ou obras paralisadas. Trad estima, ao menos, um ano para arrumar a cidade e retomar o crescimento. Isso se não surgirem outras surpresas desagradáveis. A despedida segue o mesmo enredo atrapalhado de toda essa gestão.