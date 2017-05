CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta segunda-feira: "A conta que não fecha"

Há pontos extremamente discutíveis na forma como o acordo de delação foi negociado entre os irmãos Batistas e a PGR

Passado o choque inicial das delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da holding J&F, é tempo de digerir e avaliar, com calma, todas as acusações envolvendo o presidente da República, Michel Temer, e demais políticos. Após os depoimentos à Procuradoria-Geral da República, os executivos saíram do País este mês, rumo aos Estados Unidos, deixando rastro de incerteza e vários questionamentos sobre o teor do material, um dos mais polêmicos revelados desde o início da Operação Lava Jato. O que se sabe, de antemão, é que a turbulência provocada terá consequências graves na configuração política e no mercado financeiro do País a longo prazo.

Há pontos extremamente discutíveis na forma como o acordo de delação foi negociado entre os empresários e a PGR. Em recente publicação no Estadão, consta que não há nem previsão de denúncia criminal contra Joesley e Wesley Batista. Não correriam o risco de prisão ou uso de tornozeleira eletrônica. Apenas pagariam multa inicialmente prevista em R$ 250 milhões, um “puxão de orelha” perto dos bilhões movimentados pela holding e até do que teria sido pago em propina aos entes políticos, algo em torno de R$ 500 milhões, segundo relatado nas delações. A própria Polícia Federal não teria conhecimento desta tratativa. Uma benesse de se fazer inveja a Marcelo Odebrecht, que deve amargar uns dez anos de cadeia, entre regime fechado e domiciliar.

Há, ainda, o próprio teor das delações. Inicialmente, a fala atribuída a Michel Temer tratava-se de aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Após a liberação das escutas, vê-se que Joesley diz que “está de bem com Eduardo”, ao que Temer responde “tem que manter isso aí, viu?”. A bomba mostrou-se de menor poder ofensivo quando avaliada em sua totalidade. Em relação aos políticos em Mato Grosso do Sul, a conta não fecha: qual a lógica de negociação para que Reinaldo Azambuja pagasse a conta do adversário político, Delcídio do Amaral, após o candidato petista ser derrotado na campanha eleitoral ao governo do Estado? Como uma acusação tão grave pode ser comprovada, salvo a palavra de Wesley Batista? Relata que pagou R$ 90 milhões a André Puccinelli e R$ 10 milhões a Reinaldo Azambuja. Joga as acusações ao vento e vai embora, deixando algumas planilhas que não explicam o total pretensamente pago em propina.

Os irmãos Batistas estão ajudando a afundar o País. Em um momento delicado da economia, em que há um ensaio lento e gradativo de recuperação, Joesley e Wesley jogam todos na vala comum do descrédito e comprometem a política econômica. Antes da delação, fizeram grande negociação com compra de dólares, lucrando com o escândalo, o que chamou atenção da Câmara de Valores Mobiliários (CVM).

Também é notório o plano de oferta inicial de ações da JBS Foods Internacional na bolsa americana. Rifaram o Brasil em nome da expansão da holding no mercado internacional. Quem vai pagar esse pato são os brasileiros, que não têm como fugir para os Estados Unidos e assistir, de camarote, ao circo pegar fogo.