Confira o editorial desta quinta-feira: "Tempo para correções"

Pesquisas eleitorais não definem eleições. São registros de determinado momento, apresentando recortes sobre a preferência do eleitorado. Indiscutivelmente, os levantamentos devem servir como alerta e reflexão àqueles que pretendem dar continuidade à carreira política. Isso independe do tempo que ainda falta para o momento decisivo do pleito. A opinião pública, inclusive, deve basilar ações administrativas. Caso essa consonância ocorra, a aprovação política será consequência imediata. Se o efeito for contrário, é sinal de que medidas precisam ser revistas.

Na segunda-feira, o Correio do Estado mostrou empate técnico entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ex-governador André Puccinelli (PMDB), antevendo disputa acirrada para sucessão estadual em 2018. Pelo levantamento do Ipems, que ouviu eleitores em Campo Grande, o tucano teria 34,77% contra 33,07% do adversário. Sem dúvida, há motivos para Azambuja preocupar-se, pois, a frente da gestão estadual, não vem conseguindo melhor avaliação dos campo-grandenses.

Esse descontentamento também ficou evidente nas recentes derrotas sofridas nas eleições municipais.

Na Capital, o PSDB de Azambuja não conseguiu eleger a candidata Rose Modesto, que perdeu para Marcos Trad (PSD), apesar dos gastos elevadíssimos na campanha e até ações (comprovadamente equivocadas) dos marqueteiros, que apelaram para desrespeito e ofensas durante a disputa. Outra derrota ocorreu em Dourados, segundo maior colégio eleitoral, onde Délia Razuk (PR) saiu vitoriosa. A população deixou seu recado: não quis repetir o modelo de gestão do governo estadual em seus municípios. Sabe-se que a crise econômica comprometeu planos e promessas do governante. Há ponto positivo em conseguir manter pagamentos em dia, inclusive dos servidores. Mas, tratam-se de obrigações cumpridas.

Por enquanto, foram feitos pouquíssimos investimentos no Estado, apesar das verbas extras que ajudaram a aliviar o caixa da gestão estadual. Na conta, por exemplo, estão o montante de R$ 1,4 bilhão dos depósitos judiciais (que já foram gastos) e teremos a economia de R$ 864 milhões por ano resultante da renegociação das dívidas. Há oportunidade, portanto, para mostrar mais resultados e garantir melhorias à população. São mais dois anos pela frente, período em que, certamente, os sul-mato-grossenses esperam contar com mais investimentos.

Quando foi eleito governador, Azambuja teve 741.516 votos, ou 55,34% contra o então senador Delcídio do Amaral. À época, ainda no primeiro turno, o adversário chegou a estar na frente na disputa. Dois anos antes, o tucano disputou a prefeitura de Campo Grande, quando ficou em terceiro lugar e teve votação expressiva, surpreendendo em relação ao que mostravam as pesquisas. Com base nessas experiências pessoais, sabe, portanto, que não é possível definir quem irá ganhar. É o eleitor quem toma essa decisão, avaliando histórico e até mesmo as propostas do candidato. As projeções servem para aferir preferências, sem interferências significativas nos resultados.

É oportuno ter acesso a essas análises. São mais dois anos pela frente. Tempo que pode ser aproveitado para rever possíveis erros e colocar em prática investimentos que possam beneficiar a população. Com trabalho e bons resultados, os índices de aprovação sobem automaticamente.