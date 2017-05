CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quinta-feira: "Prioridades aos guardas"

É incoerente tirar esses profissionais de suas funções sem contar com substituições, pois os riscos e até mesmo os prejuízos já ficaram comprovados em repetidas invasões.

A conta simplesmente não fecha: a quantidade de guardas municipais é insuficiente para garantir a segurança em prédios públicos de Campo Grande. Essa defasagem ficou comprovada pelos repetidos casos de invasões, furtos e vandalismos em escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs), ocorridos nos últimos dias. Além dos estragos nos imóveis, há prejuízo com os materiais levados: desde alimentos para merenda até computadores. Há, obviamente, méritos na intenção de aprimorar o policiamento ostensivo e a fiscalização no trânsito, como vem ocorrendo inclusive com cursos de capacitação e treinamentos para utilização de armas. Mas essas novas atribuições não podem representar o abandono de outras, sob risco de os transtornos serem ainda maiores.

Os casos de vandalismo em escolas e creches repetem-se desde o ano passado, mas a displicência permanece. Numa análise mais ampla, há graves falhas no direcionamento de recursos públicos. Prédios são construídos sem planejamento e estruturas caras acabam ficando ociosas. Essa incoerência no uso de verbas aplica-se perfeitamente ao que ocorre na saúde pública. O governo federal alardeava investimentos para construção de novas unidades de saúde em diferentes municípios. Depois, deixava a responsabilidade ao município, que, mesmo sem orçamento disponível, precisava equipar esse espaço e contratar profissionais suficientes para garantir atendimento digno.

Obviamente, a meta de melhorar atendimento fracassou e acompanhamos o resultado na prática: poucos médicos e longa espera por consultas e exames. É preciso acabar com o descompasso entre investimentos, que se repete em diferentes setores. A preservação do patrimônio precisa ser incluída nesse planejamento orçamentário para que não haja desperdício. A falha repete-se, por exemplo, em relação aos terminais de ônibus que foram completamente depredados nos últimos anos. Certamente, se houvesse vigilância permanente, os passageiros não teriam de conviver com esse desleixo. Agora, as reformas começam porque convênio foi firmado entre a prefeitura e o Consórcio Guaicurus, em troca da renúncia de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Mais gastos ao poder público!

Esse contrassenso aplica-se à situação dos guardas municipais, que passaram a ter novas funções depois de alteração em legislação. Certamente, há vários pontos positivos em contar com mais profissionais para garantir a segurança nas ruas, diante da violência que continua avançando. Mas é incoerente tirar esses profissionais de suas funções sem contar com substituições, pois os riscos e até mesmo os prejuízos já ficaram comprovados em repetidas invasões e furtos. Novamente, há mais prédios públicos do que profissionais atuando. Uma conta errada que decorre da falta de integração entre secretarias, do planejamento insuficiente e, por fim, do ímpeto de tentar mostrar resultados de obras ou novas ações sem ponderar todas as consequências. É preciso direcionar prioridades.