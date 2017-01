CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quinta-feira: "Prejuízos incalculáveis"

A lentidão do poder público para concluir obras resulta em altos custos ao contribuinte. Projetos elaborados e até aprovados para obter financiamentos precisam ser refeitos. Nessa etapa, já surge o primeiro desperdício. Os preços anteriormente definidos precisam ser reajustados para corrigir os anos de defasagem, que incluem até alta no preço dos materiais de construção e da mão de obra empregada. Somente em Campo Grande, são 154 obras paradas ou a passos lentos. Levantamento da administração municipal aponta a necessidade de R$ 442 milhões para concluir os empreendimentos. Diante da situação caótica das finanças municipais, sabe-se que dificilmente terá condições de retomar essas construções em curto prazo.

A obtenção de recursos é agravada ainda pela grave crise econômica nacional, em que o Governo Federal contigenciou verbas para área de infraestrutura. Sabe-se-lá se muito do que foi aprovado por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será mesmo liberado. A série de entraves e extensa burocracia imposta a gestores municipais e estaduais pode ir muito além do necessário rigor para exigir que o dinheiro seja corretamente aplicado. O problema, atualmente, está na falta de dinheiro. Municípios não têm condições sequer de cumprir as contrapartidas exigidas. A União vê dificuldades para incrementar o montante decorrente dos ajustes impostos pelo lapso temporal e não há sequer a certeza se os valores anteriormente definidos podem ser facilmente liberados, com o caixa no vermelho.

Os problemas prosseguem. Sem receber, empreiteiras abandonaram os trabalhos aguardando retorno do Executivo, que nunca ocorreu nos últimos anos. Agora, certamente, exigirão revisão dos valores, pois os custos de muitas obras foram calculados com preços estimados na média de até cinco anos atrás. O projeto de recuperação da Avenida Ernesto Geisel, por exemplo, foi concluído em 2011, mas a obra não avançou. Falhas foram apontadas e os recursos considerados insuficientes por empresas, tanto que as licitações não tiveram interessados.

Agora, a nova gestão terá de reduzir 4,9 quilômetros do trecho a ser recuperado. A população perde investimentos por conta do desleixo de gestores. Esse mesmo descompasso ocorreu em relação à obra do Hospital Universitário, em Três Lagoas, executada pelo Governo do Estado, que também teve número de leitos reduzidos na reformulação do projeto, depois de paralisação. O Hospital do Trauma ficou R$ 1 milhão mais caro por conta dos danos do período de abandono. E por aí vai ...

Os prejuízos são incalculáveis. Projetos precisam ser refeitos. Obras paralisadas por longo tempo também precisam de reparos antes da retomada. A população continua sem contar com investimentos importantes, como postos de saúde, Centros de Educação Infantil (Ceinfs) ou recapeamento. Por fim, perde-se oportunidade de gerar emprego e renda no setor da construção, fortemente castigado durante a recessão. A população paga pela desorganização e nem mesmo a lista enorme de perdas parece suficiente para dar mais celeridade e eficiência ao poder público.