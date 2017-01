CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quinta-feira: "Marcas do desleixo"

Trad herdou o problema, mas precisa se organizar para não ter de adiar as providências mais uma vez, repetindo erros dos antecessores.

Anos de negligência e desleixo de gestores que estiveram à frente da Prefeitura de Campo Grande contribuíram para risco iminente de desabamento da Avenida Ernesto Geisel, com avanço da erosão às margens do Rio Anhanduí. A intervenção é urgente e o perigo de uma tragédia é real, inclusive com alertas feitos pela Defesa Civil e especialistas, como mostra reportagem divulgada pelo Correio do Estado na segunda-feira. A gestão de Marcos Trad herdou o problema, mas precisa se organizar para não ter de adiar as providências mais uma vez, repetindo erros dos antecessores. Inclusive, por determinação judicial, terá 90 dias para iniciar as obras nos pontos considerados mais críticos.

A erosão avança para a via, que recebe trânsito intenso diariamente, e deixa explícita sucessão de erros de administradores. Projetos mal elaborados precisaram ser refeitos, pois foram considerados inexequíveis por empreiteiras. Algumas até desistiram da obra, que chegou a começar em 2012, mas acabou interrompida e completamente esquecida na gestão de Alcides Bernal. Os valores ficaram defasados tamanha a demora para conseguir fazer as adequações e licitação. Os recursos de R$ 68 milhões do Governo Federal estão parados na Caixa Econômica Federal, apenas aguardando que a prefeitura cumpra sua parte.

Estamos em um período em que as chuvas fortes ocorrem com mais frequência, causando alagamentos em diferentes pontos da cidade. Campo Grande não recebeu mais obras para contenção de enchente, as construções avançaram, as áreas de absorção da água da chuva diminuíram e a capacidade dos córregos não acompanhou essas mudanças. Pelo contrário, há problemas de assoreamento, lixo acumulado e margens desabando. O chefe da unidade operacional da Defesa Civil, Walmir Barbosa Lima, já declarou que determinados pontos do Anhanduí são considerados “caixinhas de surpresa”, porque a terra pode ceder dependendo da quantidade de chuva e há risco de a pista desmoronar.

Não há como aguardar mais. A atual equipe precisa tratar essa obra como prioridade. O secretário municipal de Infraestrutura, Rudi Fiorese, disse que o planejamento já está sendo elaborado para iniciar as obras e estima pelo menos um ano para conclusão, mas há divergências sobre valores. Os campo-grandenses não podem mais sofrer as consequências da desorganização. Além das obras abandonadas, há as ruas repletas de buracos, calçadas quebradas e com entulho acumulado sem qualquer fiscalização, praças e parques cheio de mato e uma lista enorme de coisas a fazer.

É o momento de organizar a casa e o prefeito Marcos Trad precisa ter essa consciência. Hoje parece haver preocupação em excesso com agendas públicas: visitas a autoridades ou percorrer a cidade para verificar problemas que os moradores estão cansados de conhecer. Esse contato com a população deve ser reconhecido, mas neste momento de caos, seria mais produtivo focar na organização para solucionar as deficiências, definir as funções e designar responsáveis das equipes para cuidar de cada setor. Há urgências que não podem mais ser proteladas.