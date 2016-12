CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quinta-feira: "Desídia gera desordem"

Solucionar problemas não foi prioridade de Bernal e o resultado deste comportamento

está nas ruas: protestos por toda a parte.

Na história recente de Campo Grande, nunca um fim de mandato foi tão conturbado quanto tem sido o do atual prefeito, Alcides Bernal. A medida que o dia 31 deste mês se aproxima, a desordem na cidade aumenta. Basta sair às ruas para o morador da Capital constatar uma realidade que, nem nas previsões mais pessimistas, passou por seu pensamento.

Quem há quatro anos pensaria em ver fechado o Centro de Triagem do Migrante (Cetremi)? O órgão que já foi referência no acolhimento dos moradores de rua para outras capitais brasileiras teve suas atividades suspensas, e a consequência foi o retorno de uma mazela, que boa parte da população, sobretudo a camada mais jovem, não conhece: gente morando embaixo de viadutos e pontes.

O encerramento das atividades do Cetremi é reflexo da suspensão, pela Justiça, dos convênios entre a prefeitura da Capital e as entidades Seleta Caritativa Humanitária e Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (Omep). Há também outras consequências: fechamento de todas as creches da cidade e de centros de atendimento a idosos. Os Centros de Referência em Assitência Social (Cras) também não estão atendendo. O acesso aos programas sociais do governo federal, por exemplo, está prejudicado.

Aproximadamente 4 mil pessoas que trabalhavam na Omep e na Seleta estão sem qualquer garantia de que receberão seus salários e outros benefícios sociais. A única coisa que eles podem fazer é protestar. E eles têm feito isso desde segunda-feira, quando receberam da prefeitura, a recomendação para que não fossem ao trabalho.

A mesma incerteza ocorre com os proprietários de caçamba. A interdição, também por ordem judicial, do aterro de entulhos do Jardim Noroeste, impede que os restos das construções sejam despejados em local apropriado. O impasse já completou dez dias, e sem nenhuma perspectiva de solução. Enquanto isso, empresários do setor estão de mãos atadas, e caçambas cheias. A construção civil, um dos setores que mais movimenta a economia, é prejudicada.

Todos estes problemas poderiam ter sido evitados se o município tivesse gestão mais eficiente, atendendo as exigências ambientais para descarte de entulhos, e promovendo transparência e probidade nos contratos com a Omep e com a Seleta. Solucionar problemas, contudo, não foi prioridade para o prefeito Alcides Bernal e o resultado desta desídia está nas ruas: protestos todos os dias, por todo o centro da cidade, sem falar das pessoas desassistidas morando embaixo de marquises e viadutos, e dos idosos que não recebem assistência.

Infelizmente, a situação tende a se agravar até o próximo dia 31. Ainda não é possível prever como reagirão os servidores que ficarem sem parte de seu 13º salário; os empresários credores da prefeitura, que ainda não receberam e nem sabem quando isso ocorrerá.

O caos está instalado. Isso que não citamos outros problemas na área de saúde, que não faz exames desde janeiro, e na infraestrutura, com ruas repletas de buracos.