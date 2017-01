CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quarta-feira: "Revisão oportuna"

O ato de rever todas as GDUs emitidas no ano passado, uma ação responsável, para corrigir projetos liberados de forma inconsequente.

A revisão pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Planurb) de todas as autorizações para edificações na zona urbana de Campo Grande emitidas em 2016 ocorre em momento oportuno. Diante da gravidade dos problemas de drenagem que a população da cidade tem enfrentado nos últimos anos, e do aumento da quantidade de edifícios levantados nas margens de córregos, como o Prosa e o Segredo, o pente-fino emtodas as Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDUs) emitidas recentemente é mais que necessário.

Uma das consequências do crescimento econômico e populacional de uma cidade é sua verticalização. Nos últimos dez anos em Campo Grande teve crescimento considerável. Neste período, houve muitos aspectos positivos, como a geração de empregos, a valorização dos imóveis, o aquecimento do mercado, e a circulação de dinheiro. Porém, é preciso que alguns efeitos colaterais desta expansão sejam revistos, como por exemplo, a construções de edifícios perto de nascentes e de outros cursos d’água, sem falar dos danos à toda coletividade provocados por esta ocupação.

Nos últimos dez anos, quantidade considerável de prédios foi construída em áreas, que em um passado recente, eram impossibilitadas de receber grandes edificações. O impacto urbano e ambiental gerado por muitos destas obras, levantados por meio concessões “amigáveis”, podem ser percebidos facilmente: aumento dos congestionamentos em algumas regiões, escassez de vagas de estacionamento, além de falta de compromisso com a drenagem urbana. Torres construídas perto de nascentes, simplesmente ignoraram efeitos da drenagem a jusante dos cursos d’água que margeiam.

Até hoje, as condições para liberar a construção de quatro edifícios ao lado do Córrego Prosa, na década passada, ainda não foram suficientemente esclarecidas pelo município. O impacto gerado por estes empreendimentos, que contam com aproximadamente 400 apartamentos, até hoje gera controvérsia.

O ato de rever todas as GDUs emitidas no ano passado, é antes de tudo, uma ação responsável, que terá o objetivo de corrigir, projetos liberados de forma aparentemente inconsequente. O projeto de torre de 110 metros de altura e 35 andares, no Jardim dos Estados, também conhecida como “cupinzeiro”, no segundo semestre do ano passado, é um dos que serão revistos pelo Planurb e Semadur. Outros edifícios projetados para áreas nas margens de Córrego Prosa, também estão no alvo das autoridades.

Com uma análise séria dos projetos, e que considere todas as consequências de novas construções no cotidiano do morador de Campo Grande, toda a população ganhará. O desenvolvimento da construção civil e do setor imobiliário sempre será muito bem-vindo. O que se espera é que as incorporações ocorram em áreas de baixo risco estrutural, e que o impacto gerado na vizinhança e no meio ambiente seja o menor possível.