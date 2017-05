CORREIO DO ESTADO Confira o editorial desta quarta-feira: "Reações perigosas"

O risco é que essa desorganização sirva de pretexto para o surgimento de lideranças extremistas querendo implantar seus métodos como salvação.

A democracia pressupõe a participação do cidadão nas propostas e leis que alterem a vida em sociedade, seja de forma direta ou pelas decisões tomadas pelos seus representantes. Ocorre que, hoje, os brasileiros enfrentam grave crise de representatividade, resultante do desgaste dos escândalos de corrupção envolvendo integrantes da classe política. O período de adversidades com a crise econômica e o descrédito, influenciado pelo grave equívoco da generalização, abrem margem a reações perigosas e ao radicalismo.

Protestos, confusões, interdições de rodovias, paralisações de serviços, brigas e até atos de vandalismos tornaram-se frequentes em todo País. O risco é que essa desorganização sirva de pretexto para o surgimento de lideranças extremistas, seja de direita ou de esquerda, querendo implantar seus métodos como salvação para os problemas enfrentados atualmente. Assim, é inevitável o temor de que a população possa vivenciar períodos de cerceamento da liberdade, dura repressão ou até mesmo enfrentar revoltas que já mancharam de sangue nossa história. O futuro é incerto e a população segue com medo sobre o caminho certo a tomar ou em quem acreditar.

Há reações firmes contra as reformas trabalhista e previdenciária, em votação no Congresso. Ontem mesmo, agentes penitenciários protestaram na Câmara contra a retirada de destaque que poderia garantir aposentadoria diferenciada à categoria. Protestos também estão previstos para hoje, em Curitiba (PR), onde integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) já estão acampados aguardando o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. No dia 28 de abril, greve geral resultou na paralisação de serviços de transporte e escolas. Em outros estados, houve confrontos.

As manifestações contrárias já eram esperadas, mas teme-se o descontrole desses atos, estimulados por interesses partidários, com interferências nas ações dos poderes. Em meio à esbórnia, podem surgir lideranças que não apresentem as reais soluções que o País precisa e, novamente, teremos as campanhas eleitorais das ilusões. Promessas de melhorar saúde, educação, gerar empregos, garantir mais segurança e ampliar a assistência social são constantemente repetidas, sem planos concretos para conquistá-las. Já se sabe que não existe passe de mágica e o excesso de benevolência torna-se insustentável em pouco tempo. Por esse caminho, o ciclo será retornar à crise de representatividade.

A reestruturação do País carece de organização. Hoje a população tem sido a última que grita e a primeira a pagar a conta. O diálogo tem sido mal conduzido e não há certeza sobre a consonância entre representantes e representados. Por isso, as reformas precisam alcançar também o sistema político, que precisa de reestruturação até para evitar interferências perigosas que possam prejudicar ainda mais as conquistas obtidas. Hoje, sem dúvida, o que o Brasil mais precisa é de paz. Algo que exige diálogo e menos imposições.