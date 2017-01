OPINIÃO Antonio Carlos Siufi Hindo: "Daqui a 500 anos, nossas fronteiras serão vulneráveis!" Promotor de Justiça aposentado

O nosso País nasceu sob a égide do acaso. Foi assim que resultou lavrada nos anais da história a chegada de Pedro Alvares Cabral em nosso território no dia 22 de abril de 1.500. Em razão disso abriu-se uma disputa acirrada entre Portugal e Espanha, pelas terras descobertas, e que exigiu da Santa Sé a edificação do Tratado de Tordesilhas. Uma linha imaginária que nunca resultou cumprida pelos contratantes.

Os bandeirantes paulistas foram os primeiros violentadores. O contrabando escancarado da nossa primeira riqueza econômica, o pau-brasil, foi uma prática normal realizada pelos franceses, ingleses e holandeses. Não houve ressarcimento dos prejuízos. Os nossos primeiros moradores eram a escória da sociedade portuguesa.

Com essa fase embrionária complicada que tivemos que protagonizar fica difícil acreditar em discursos para resolvermos um outro grave problema que enfrentamos – a segurança das nossas fronteiras. Discursos não resolvem esse drama. Todas as vezes em que a questão se recrudesce, os discursos vem à baila. Com um novo formato. Um novo conteúdo. Todos eles bonitos, empolgantes e garantidores de bons propósitos.

Desta feita, foi Raul Jungmann quem nos brindou com afirmações avassaladoras. O local foi a nossa Campo Grande. Afiançou que o governo federal implementará novas tecnologias para o combate ao crime organizado nas regiões de fronteira. Disse mais. As polícias oferecerão sem trégua uma ação conjunta e que contará, inclusive com a participação do Exército Brasileiro. Discurso lindo, mas inócuo. Ao Exército já foi dado legalmente o Poder de Polícia para esse tipo de ação, mas nenhum de seus integrantes cumprem rotineiramente esse desiderato. E com razão. Os nossos militares não são adestrados para esse tipo de combate. O seu combate é outro.

Por isso que ninguém em sã consciência pode dar o seu aval às palavras do senhor ministro da Defesa. Não pode. Os fatos gritam em nosso socorro. Não temos gente em número razoável para patrulhar a nossa longa fronteira. Homens e máquinas não se movimentam sem recursos financeiros. O nosso País está quebrado. Ele só respira. Os principais estados da federação não conseguem pagar a folha do seu funcionalismo quanto mais oferecer segurança digna ao seu cidadão. Algo lamentável.

Se esse expediente apontado pelo ministro resolvesse o problema da nossa segurança na área de fronteira, resultaria em algo inédito. O sistema de fiscalização, via aérea, anteriormente anunciada com tanto estardalhaço, não saiu do papel. Aqui está a razão do descrédito e da repulsa da nossa população. De bons propósitos e medidas que nunca serão implementadas já estamos fartos.

Esse tipo de enganação já não consegue mais convencer o homem comum do povo. É muito triste constatarmos essa realidade que nos atormenta diariamente. O responsável por esse tipo de coisas é o próprio Estado nacional. Falido e hipócrita. As matanças animalescas registradas nos presídios da região norte do nosso País e que horrorizaram o mundo civilizado indicam para essa direção. Esses assassinatos tresloucados, evidenciam a dianteira do crime organizado frente às ações precárias do Estado. Se aliarmos esses fato ao mau exemplo dos poderosos da República que saquearam as nossas estatais e se enriqueceram ilicitamente com os mais de doze milhões de brasileiros desempregados, então abriremos um espaço folgado para melhor expormos esse raciocínio avassalador.

Onde não existe trabalho digno para ser ofertado aos nossos chefes de família o tráfico é o seu caminho. Isso é algo indiscutível. Não há necessidade de nenhum expert apontar para essa direção. Nenhum chefe de família aguenta ver a sua prole passando necessidade. Para ele não interessa se esse tipo de trabalho criminoso vai causar ou não malefício à saúde pública. O que importa é que a sua família não sucumbirá à fome e à miséria. Com uma derrama de dinheiro incrível que o tráfico sempre coloca à disposição dos seus soldados fica muito difícil afastá-los das suas benesses. Essa é a grande verdade. Ela precisa ser dita. Doa a quem doer.