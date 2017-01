ARTIGO Antonio Carlos Siufi Hindo: "Alcaçuz é o retrato do inferno!" Promotor de Justiça aposentado

O domínio absoluto dos presos em Alcaçuz desnuda a incapacidade do Estado em gerir os negócios pertinentes ao sistema prisional. Esse fato não é algo inusitado. Na fala sempre sábia do povo brasileiro temos ouvidos ao longo dos anos que as nossas cadeias não recuperam ninguém. Está aí a sua prova incontestável. O que o mundo inteiro viu dentro de Alcaçuz foi algo inconcebível.

Facções armadas disputando cada pedaço do seu próprio inferno. Uma batalha campal onde se utilizou faca, facões, lanças, canivetes e armas de fogo para avançarem com os seus propósitos ensandecidos. Foi o reviver da Idade Média. Os atos ali praticados poderiam horrorizar os seguidores de Gengis Khan, o mais temível bárbaro mongol nascido das entranhas da Ásia central. E tudo isso com o silêncio imperdoável do Estado. Os próprios funcionários do nosso sistema prisional apontam para essa direção.

Alcaçuz é o retrato de outras tantas penitenciarias existentes no território nacional. Não tem nenhuma diferença. São fábricas de bárbaros. No convívio prisional e por falta de uma atividade lícita que possa contribuir para remir a pena do interno abre-se uma avenida longa para o surgimento da astúcia; da esperteza; da desconfiança; do espírito de sobrevivência. Os internos passam a ser rápidos nos raciocínios sempre voltados para as coisas ruins e são silenciosos no ato de matar. É a própria luta pela sobrevivência. Nenhum deles se arrepende do que faz e do que aprende durante o tempo de cárcere.

Nesse clima nenhum Juiz Corregedor dos Presídios pode realizar com segurança as suas correições nas dependências prisionais sob a sua jurisdição para verificar as condições materiais das instalações, a alimentação e as áreas da segurança e da saúde dos internos. É essa a função do Estado. Mas nem isso a autoridade pode realizar com segurança. Os presos não respeitam ninguém. A autoridade e a lei não são referências para os seus atos tresloucados.

Na cabeça de cada um essas ações só existem para conspirar em seu desfavor. Eles só se curvam para os ditames traçados pela consciência de seus chefes. Para ninguém mais. A razão disso tudo é de fácil compreensão. Salta cristalinamente aos olhos dos sensatos.

A facilidade com que as drogas entram nesses recintos, aliado ainda à fartura de aparelhos celulares para os contatos diários, a segurança dos seus familiares extra muros respondem pela nossa afirmação. A promiscuidade é outra vertente vergonhosa.

Mas o horror a que assistimos estarrecidos não se cinge apenas ao que ocorre no interior dos presídios. A força da sua violência extrapola a sua linha perimétrica. As ruas das cidades passam a se constituir no espetáculo deprimente. Delegacias queimadas, policiais mortos nos confrontos armados, prédios públicos saqueados, ônibus destruídos, provocam o pânico, a destruição, a dor e a morte.

É a violência atingindo frontalmente os nossos lares. É esse tipo de gente, que o Estado prometeu devolver recuperado para a sociedade. Nesse quadro horroroso o que temos de concreto é o homem de bem sendo a própria vítima de um ato que não quis, não provocou, tampouco deu causa.